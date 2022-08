Guerra defendió la continuidad de la Comisión de Adultos Mayores pero apuntó al trabajo conjunto

El doctor Gabriel Guerra participó de una reunión en el Concejo Deliberante, convocada para analizar el funcionamiento de la Comisión de Seguimiento de Adultos Mayores. El secretario de Prevención y Salud defendió la continuidad de la misma, al advertir que mientras el Ministerio de Salud, a través de Región Sanitaria, siga siendo el único habilitado para fiscalizar el funcionamiento de los geriátricos, los “ojos” puestos en lo que pase en estos establecimientos a nivel local los tendrán la Comisión y el área de Adultos Mayores del Municipio.

“Había algunas diferencias sobre el tema; en primera instancia nosotros planteamos cómo está organizada y cuáles son sus objetivos, y luego hablamos de las posturas en torno a la continuidad de esta comisión, por lo que este encuentro nos sirvió para poner sobre la mesa las pautas que cada uno cree convenientes. La idea por supuesto es que siga y acordar la mejor forma de funcionamiento. Y por supuesto hicimos hincapié en que la política de adultos mayores, sobre todo teniendo en cuenta el aumento de la expectativa de vida y que nuestra población es amplia, no debe quedar circunscripta a la institucionalización sino que debe avanzar en forma individual, en sus familias y de la forma más sana posible. Por eso es fundamental trabajar con los centros de día, los centros de jubilados, las asistencias técnicas para que sirvan como estímulo para la vida de estos adultos mayores”, consideró Guerra.

El secretario de Prevención y Salud admitió, por otra parte, que las situaciones de alojamiento en establecimientos geriátricos en el distrito “no escapan a la realidad económica del país. Sabemos que los adultos mayores cobran jubilaciones que no son suficientes para sostenerse; que hay situaciones de los empleadores por las que no tienen a toda la gente en regla y eso genera inconvenientes, por eso es fundamental el trabajo en conjunto, entre el Estado como acompañante, el emprendedor con su geriátrico y la familia como contralor”.

“Es difícil tener una visión permanente de lo que sucede en los hogares geriátricos, incluso hay un proyecto para colocar cámaras que no solo no resolvería el problema sino que sería engorroso para las instituciones, aunque lo vamos a evaluar. El Municipio, a través de esta Comisión tiene la potestad de realizar visitas periódicas, pero la fiscalización sigue a cargo de Región Sanitaria. Nosotros podemos presentar una visita y, en los casos graves, transmitir lo que se detecte al Ministerio, que sigue realizando clausuras preventivas. Pero los ojos a nivel local son la Comisión y el área de Adultos Mayores”, sostuvo el profesional.

“La idea es reencauzar la Comisión”, dijo Paola Salerno

Paola Salerno, presidenta de la Comisión de Familia, se refirió a la visita del doctor Guerra y aseguró que “se evacuaron dudas y se habló del funcionamiento de la Comisión de Adultos Mayores, que al parecer en algún momento fue muy bueno. Lo que se acordó es que, después de la pandemia -cuando se dejaron de hacer las visitas a geriátricos- hay que volver a desarrollar esa tarea de manera normal, siempre en positivo apuntando a que siga funcionando de la mejor manera posible, ya que existía alguna voluntad de disolverla. La idea es reencauzarla para que siga siendo apoyo del área de Adultos Mayores para seguir haciendo visitas a los geriátricos, porque el doctor Guerra nos trajo un listado de alrededor de 100 y en algún momento Patricia Crespo se vio superada por este número. Además la ayudaba Mabel Elías, que ahora asumió como concejala, así que dentro de la misma área se verá que otra persona colabore con ella”.

En otro orden de cosas, Salerno anunció el calendario del Concejo Estudiantil, que incluirá el trabajo en comisiones el 19 de agosto a partir de las 9, mientras que el 9 de septiembre será la sesión donde se tratarán todos los proyectos.

