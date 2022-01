Guerra: “el protagonismo de la transición hacia el fin de la pandemia lo tendrá la gente y su comportamiento”

12 enero, 2022 Leido: 238

El Comité de Crisis volvió a analizar hoy los datos que surgen de la situación epidemiológica, y en este sentido, el secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, sigue siendo un aliciente a pesar del incremento de casos el hecho de que no se traduzcan en un mayor número de internaciones. También reflexionó respecto del rol del personal sanitario, que ha “postergado vacaciones, licencias y hasta cuestiones de su vida personal para hacerle frente a la pandemia”. Y en este sentido aseguró que “más allá de números y discrepancias entre vacunas y restricciones sí o no, el protagonista fundamental de lo que va a suceder con esta pandemia y su finalización ya no será el personal de salud sino el comportamiento de la sociedad, que tiene a la vista todas las herramientas, cuidados y conocimientos sobre cómo actuar”.

“Ya no hay un ustedes y nosotros, todos debemos actuar en la misma sintonía, y más allá de la actual situación crítica, si cada uno se compromete como parte de la comunidad, en pocas semanas veremos un panorama distinto y satisfactorio”, aseguró el profesional.

Para Guerra, es importante entender que así como otros virus respiratorios que generaron pandemias, internaciones y muertes, el coronavirus “no va a desaparecer. Por eso estamos cercanos a dar un paso hacia la transición que nos lleve a una enfermedad que puede tener complicaciones, pero que no tendrá el poder de contagiar actual, porque hubo inmunización, muchos han sufrido la enfermedad y además hemos aprendido a cuidarnos. Y el virus, que no quiere desaparecer, tendrá que continuar su ciclo vital en la naturaleza”.

En otro orden de cosas, y en función de las nuevas medidas oficiales respecto del comportamiento de los contactos estrechos, que ya no deberán aislarse si tienen el calendario de vacunación completo más el refuerzo, el funcionario aseguró que “se seguirán como siempre los lineamientos del Ministerio de Salud”.

Finalmente, indicó que “hoy hay un paciente en UTI del Hospital, en estado crítico, con varias patologías de base y no vacunado pero porque su condición de salud no lo permitía; ayer falleció otro paciente con comorbilidades, y hay dos pacientes en sala general, uno en el Hospital y otro en el Hispano, lo que porcentualmente en relación a la cantidad de casos, es un número mínimo”, concluyó.

