Guerra expuso ante concejales sobre la situación hospitalaria en pandemia

22 octubre, 2020

En la reunión de la Comisión de Acción Social y Salud del Concejo Deliberante se hizo presente el Secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, ante el requerimiento del bloque del Frente de Todos, que había reclamado una reunión del Comité de contingencia, la que no estaba planificada por lo que se lo cito a la comisión y en algún momento p pudo subir desde su oficina para dar las explicaciones de primera mano sobre la situación del hospital, de la internación, de los casos por coronavirus y de lo que se està pensando, según dijo a LU 24 la titular de la comisión interna del deliberativo, Claudia Cittadino.



El Dr. Guerra siempre que viene a la comisión es muy claro, viene con números, con explicaciones concretas, sobre la realidad que vive Tres Arroyos, es muy ilustrativo, es bueno que venga a contarnos como está la situación a veces hay propuestas que son difíciles de llevar adelante, tenemos la pandemia por coronavirus pero también hay situaciones económicas, que considerar, y respecto a la pandemia, y a todos sabemos lo que hay que hacer, Tres Arroyos no es una isla y no escapa a la responsabilidad ni deslinda responsabilidades al Estado, no deslindo al Estado de las responsabilidades, todos somos el Estado y tenemos que ponernos para hacer el aporte individual y poder controlar el pico que tenemos en este momento, pasa no solamente acá sino en distritos vecinos, a nivel Provincial y Nacional, tenemos que hacer el esfuerzo de tratar de cuidar al otro.

En otro aspecto, Cittadino mencionó los temas tratados, y dijo que “en el orden del día estaba previsto hablar sobre la ordenanza que nombra al Consejo Asesor del Hospital, donde hay un apartado sobre ello y normalmente éste se renueva una vez al año, y debía hacerse los primeros meses pero por la pandemia estábamos demorados porque hay que citar a las instituciones, nombrar una terna, en fin una serie de situaciones”.

“El bloque de Todos pidió en la sesión de abril la constitución del mismo; nosotros trabajamos en eso, y la sugerencia era cambios en la ordenanza madre que regula la función del Consejo, y no nos parecía hacer las modificaciones en este tiempo por lo que despachamos en minoría”, sostuvo.

“Luego se presentaron dos proyectos de ordenanzas, una de Juntos por el Cambio y otra de Todos respecto a la creación de una fábrica de briquetas, material que sirve para calefaccionar y que se construye con bio masa y elementos reciclados, pero como ambos bloques no lograron acordar para realizar un proyecto de ordenanza única, desde la comisión se unificaron las dos y se las está evaluando”, expresó.

Finalmente expuso que trataron otro proyecto de Ordenanza para modificar el nombre de la Mesa Intersectorial de Mujeres, para abarcar toda la diversidad de género.

