Guerra habló del descenso de casos de coronavirus y abogó por la vuelta de las clases “en un formato híbrido”

El Dr. Gabriel Guerra, Secretario de Prevención y Salud Municipal, realizó un balance sobre el descenso de casos activos de COVID-19, la propagación de la enfermedad y el inicio de las clases presenciales.



Dijo a LU 24 que “el aumento de la interacción social, que se produjo en las fiestas, generó que se dé un aumento de contagios importante, con un número mayor de casos activos que fue progresivamente subiendo durante los primeros 10 días de enero. Por suerte al dia de hoy tenemos el descenso”.

Guerra afirmó que el descenso de los casos positivos de coronavirus tiene muchas causas pero una es que “las personas fueron disminuyendo la interacción social y probablemente, toda la gente que sufrió la afección de esta enfermedad eran los que más interacción tenían. Son los que más generaban contagios”.

“A menor número de casos activos y mayor de recuperados, son menos los que pueden llevar el virus a su grupo cercano”, afirmó.

Además agregó que “hay una disociación temporal, por una parte tenemos que entender que lo que sucedió los primeros 15 días de enero no fue por la interacción. Si uno mira el pico de casos de contagios que tuvimos hace 2 meses atrás, vino posteriormente a los aumentos de casos en general, en primera instancia a nivel de los grandes conglomerados urbanos, después a los medios y por último a los similares de Tres Arroyos. Esto es una secuencia ordenada que se viene viendo y que es el comportamiento habitual de la pandemia”.

“La movilidad de las personas genera que las consecuencias lleguen a nuestras localidades. La cantidad de personas fallecidas e internadas se está viendo aumentada debido a que la gente que tiene más movilidad, porque son los agentes de contagio a las personas de más riesgo”, manifestó.

Destacó que la temporada de verano y el arribo de gente fueron mejor de lo que esperaba, no aumentaron los casos como estuvo previsto sino que fueron menos. La interacción de personas en los espacios abiertos hace que la tasa de contagio sea menor.

En cuanto al inicio de las clases presenciales y su importancia, el funcionario destacó que “el fenómeno pandémico no tiene una fecha de finalización, debemos pensar en la salud dentro de la pandemia, no solo por el virus sino por todo lo que genera un deterioro de la salud general, yo creo que la educación ayuda al desarrollo humano”.

“Debemos pensar en una educación hibrida entre la virtualidad y la presencialidad, hay que ordenar todo para que las clases puedan comenzar de la mejor manera de acuerdo a la situación epidemiológica particular de cada lugar”, finalizó.

