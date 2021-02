El secretario de Prevención y Salud, Gabriel Guerra, aseguró a la radio que así como se observa una disminución en los contagios de coronavirus, se registra también un descenso en el número de consultas por patologías respiratorias y de internaciones. “Por esta razón también vemos que el personal sanitario, que viene trabajando desde hace un año desmedidamente, está teniendo un poco de alivio y puede prepararse mejor para situaciones más complejas que seguramente en el año vamos a vivir”, consideró.

Con respecto a lo que se puede esperar, desde el punto de vista epidemiológico, cuando lleguen el otoño y el invierno, Guerra advirtió que si bien el coronavirus no es un virus estacional, hay que sumarle a la pandemia la demanda de atención basada en las patologías respiratorias que son típicas de la llegada del frío. “Esperamos que con la conducta y la costumbre de aplicar las medidas de cuidado que la gente ha ido adquiriendo y respetando, sumada a la vacunación, los efectos en esta temporada que viene no sean demasiado intensos”, indicó.

En relación con la letalidad del virus, y los fallecimientos que se han producido en Tres Arroyos, el profesional de la salud advirtió que “esto nos preocupa sea uno o mil, porque para la familia, para el ser querido que le toca de cerca, es una situación que nadie desea. Pero la mortalidad se ha mantenido invariable en todo el mundo, y por supuesto también en nuestro distrito; por eso cuando aumentan los contagios y los pacientes internados, los porcentajes de fallecimientos se mantienen invariables. Por eso hay que reducir los contagios, a menos contagios, son menos los pacientes internados graves y por ende hay menos fallecimientos”.

Teniendo en cuenta el inicio de clases, Guerra apuntó a las medidas de prevención que todo el mundo ya conoce. “Cuando la gente ha cumplido con esto, la red de contagios se ha reducido. La higiene, el distanciamiento, el uso de barbijos, la limitación de reuniones sociales amplias y el cuidado de las personas de riesgo, son medidas que permiten avanzar hacia una forma particular de transcurrir la vida como estábamos acostumbrados”, consideró.



Vacunación

En torno a la vacunación contra el Covid 19 del personal de salud, aseguró que “todas las dosis que recibimos, 750, fueron aplicadas, estamos completando la segunda dosis y tenemos lista de espera para completar la inoculación. En una primera instancia había poca gente anotada, se notó cierta reticencia, pero con el transcurrir del tiempo se fueron solicitando los turnos. En las próximas horas, además, esperamos que lleguen las vacunas para el personal de salud que queda y para el resto de la población”.

En relación con el uso de los espacios y la logística de la pandemia en el Centro Municipal de Salud, Guerra admitió que en función de la dinámica de casos los recursos y servicios se fueron redistribuyendo, de manera tal que en este momento se volvió a una única sala para pacientes Covid. “Y estamos aprovechando, ya que hay una demanda más baja de consultas en Internación General, para la refacción de una sala que estaba prevista y no se había podido realizar”, explicó.