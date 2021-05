Guerra: “la capacidad operativa del laboratorio para PCR del Hospital llegó al límite”

Tras una nueva reunión del Comité de Crisis, realizada este miércoles, el secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, informó que “la capacidad operativa del laboratorio para PCR del Hospital Pirovano ha llegado al límite total”.

El funcionario comentó que “estamos con la preocupación de un aumento del número de contagios, luego de que se había estabilizado. Eso a nosotros nos llama poderosamente la atención porque si venimos en una situación en la que, antes de esta realidad, decidimos tomar ciertas restricciones y esto sigue avanzando es que a lo mejor hay ciertos lugares donde las mismas no se están cumpliendo”.

“De todas formas a nosotros no nos queda otra que seguir trabajando en pos de poder contener, controlar, atender de la mejor manera posible a todos aquellos que sufren esta enfermedad. Si, obviamente, pidiendo el acompañamiento de todos porque más allá de la responsabilidad que nos compete como sistema sanitario, como Estado, también en esto debemos estar todos involucrados”, agregó Guerra.

Asimismo, explicó que “la capacidad operativa del laboratorio para PCR del Hospital Pirovano es de 104 muestras por día, siempre vinimos manejándonos muy cómodos hasta estos últimos días en los cuales hemos llegado al límite total. No se va a dejar de estudiar a la gente pero a lo mejor vamos a tener que esperar para obtener resultados”, anticipó.

Además, el Secretario de Prevención y Salud manifestó que “tenemos que bregar para que aquel que tenga síntomas se quede en su casa, no trabaje, no comparta momentos con sus familiares ni amigos, y para que aquel que se le indica aislamiento por favor que lo cumpla; el que fue contacto estrecho que lo cumpla, el que tenga síntomas y deba hisoparse ya tiene que estar aislado, él y todo el grupo familiar conviviente porque sino no hay forma de que podamos detener esto, más allá del avance en la vacunación y en sumar camas, que son elementos accesorios”.

Mientras la situación sanitaria no mejora, se “va perdiendo la capacidad de poder atender adecuadamente. Eso genera enojo, fastidio, y es real que mucha gente a lo mejor pueda reclamar por un seguimiento no adecuado, pero se está poniendo todo lo que humanamente se puede con horas extras, más turnos y con una instalación cubierta, calefaccionada con la carpa de la Escuela Técnica, que tuvo el gesto de cederla. Sumamos más gente para hisopar pero no es la solución”, advirtió Guerra.

Finalmente, señaló que “hay que esperar por lo menos entre 7 y 10 días” para ver los resultados de haber pasado a Fase 2. “Si uno va a ver efectos positivos importantes en realidad será a partir del día 14”, concluyó.

Cabe señalar que ahora los hisopados se realizan en el Centro Municipal de Salud todos los días, de 8 a 12 horas, y hay tres personas a cargo.

