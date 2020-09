Guerra: “Los test rápidos evaluaron al personal sanitario que trabaja en primera línea”

El Dr. Gabriel Guerra, Secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, habló con LU 24 respecto a los test rápidos realizados al personal del Hospital, y explicó que los mismos no se utilizan para diagnóstico, sino que son hechos con fines epidemiológicos, y para evaluar la situación de personal sanitario que está “trabajando en la primera línea de batalla en esta pandemia”.



Aseguró además que “queríamos tener un panorama para usar estadísticamente y ver de qué manera los esfuerzos realizados por el personal de salud, y tener un mapeo de la situación”.

“Los test mencionados son pruebas serológicas que miden los anticuerpos, y significan que el organismo responde o está respondiendo a una infección especifica. No se utilizan para diagnóstico porque tienen un porcentaje de especificidad que no es un cien por ciento; evalúan a una cantidad de población, se sacan porcentajes y se hacen conclusiones, es algo que veníamos trabajando hace tiempo con el asesoramiento de epidemiología y de Región Sanitaria”, manifestó el funcionario.

“No es obligatorio ni imprescindible y se usa en sectores con gran circulación comunitaria para dar una herramienta al personal de salud; comenzamos con quienes trabajan con sospechosos o positivos a coronavirus, el personal de guardia, médicos, enfermeros, maestranza y administrativos y en los próximos días haremos lo mismo con el resto del personal hospitalario”, sostuvo.

“Los test se realizaron en 42 personas de los cuales una dio una IGM positiva que significa que pueda ser que este cursando la enfermedad, se la desafecto del servicio y se la aísla a la vez que se le hace la PCR con el hisopado ya que los estudios iniciales son orientativos”, explicó.

“Otras tres personas también dieron positivas y significa que tienen anticuerpos porque pueden haber tenido la enfermedad, y estas personas deben hacer otro estudio, particularmente a quienes les dieron positivas fueron quienes estuvieron expuestas a personas positivas y tuvieron que hacer el aislamiento correspondiente”, dijo.

“Es un numero esperado, es bueno y significa que el personal se comportó, utilizando las protecciones”, agregó y anticipó que “mañana haremos otros tests”.

Se mostró “conforme con esto, quiero que se entienda que se trata de hacer un estado de situación epidemiológica que sirve para elaborar estrategias para cuidar a nuestro personal sanitario; el Hospital tiene un servicio de laboratorio tercerizado en el cual algunos no se realizan y se derivan a un privado, el prestador natural que tiene Tres Arroyos y los resultados están en 24 horas”.

“Se puede entender o no, se puede estar de acuerdo o no pero estamos trabajando de una forma no visible para que los profesionales de la salud puedan trabajar en las mejores condiciones posibles; yo puedo estar cansando a la gente repitiendo siempre lo mismo, pero no es caprichoso lo que digo, no es de mi autoría sino que trabajando desde muy temprano a la mañana y muy tarde a la noche de lunes a lunes, leyendo, informándonos, compartiendo experiencias con los secretarios de la región y provincia estamos en contacto por chat o video llamadas para intercambiar problemas y experiencias para enfrentar la pandemia de la mejor manera y que tenga el menor impacto en la población”, graficó .

“El test no se utilizó en otros lugares; en San Cayetano hacen otro tipo de estudios y si se hicieron en Buenos Aires Ciudad y en privados, y en lo que refiere al personal de salud, tiene que decidir quien trabaja o no; es nuestra primer experiencia y para todos, y en el mundo no se conoce a ciencia cierta que es lo mejor cuál es el tratamiento y la prevención de la vacuna pero todos coinciden que la medida de aislamiento, distanciamiento y uso de barbijo son las medidas más concretas para evitar los contagios”, concluyó.

