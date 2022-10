Guerra: “no hay rehenes, y nadie se queda sin atención pediátrica”

13 octubre, 2022

El secretario de Prevención y Salud, doctor Gabriel Guerra, aseguró hoy que un brote estacional de una patología viral asociada a fiebre alta, entre otros síntomas, está en el origen de una fuerte demanda de atención pediátrica que se refleja en el Servicio de Pediatría del Centro Municipal de Salud, en los consultorios particulares y en hospitales de otros lugares de la Provincia, como en Olavarría y en el Hospital Sor María Ludovica de La Plata. Y aseguró, en relación al planteo de una vecina en función de la atención en el Hospital, que “no hay rehenes, sino personas que están dando respuesta a una demanda en función de sus posibilidades humanas.

“Además hay que decir que la gente no se está quedando sin atención, así como hay quienes tienen que esperar, están los que del otro lado dan respuesta. Todos desearíamos que vaya menos gente a la atención, tanto en el sistema público como el privado, pero esta situación se repite. Y la gente no está de rehén, si lo pensamos de otro punto de vista, también podríamos decir que el personal sanitario es rehén de una situación compleja. Pero este brote seguramente va a disminuir, es similar a lo que pasó en cada una de las olas de Covid con el consultorio de Patologías Respiratorias”, sostuvo Guerra.

“Hoy le consulté al director de Región Sanitaria I cómo es la situación en Bahía Blanca, y me comentó que más allá de la situación epidemiológica actual, allí en el Hospital Penna hay serios problemas en Pediatría, no hay cupos de residentes, pediatras renuncian y otros amenazan con hacerlo, el Hospital Municipal tiene guardia por momentos y en otros no, así que las dificultades son visibles en otros lugares también”, consideró.

