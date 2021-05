Guerra: “No podemos seguir así, pretendo que la población sea empática con las medidas”

12 mayo, 2021 Leido: 779

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, tras encabezar una nueva reunión del Comité de Crisis manifestó que “no podemos seguir así” y dijo que pretende que la población “sea empática” con las nuevas medidas anunciadas luego de conocerse que el distrito fue pasado a la Fase 2.



El funcionario indicó que “se hizo una evaluación de la situación epidemiológica general, tanto de nuestro país como de nuestra región, haciendo hincapié en lo que ha sucedido en esta última semana en la ciudad en cuanto al incremento importante en el número de pacientes internados, el nuevo aumento de la detección de casos diarios y, sobre todo, en que estamos viendo una máxima afectación de este virus en pacientes que evolucionan rápidamente hacia la desmejoría, que requieren de asistencia en Terapia Intensiva y una mortalidad mucho mayor”.

“No queremos que todos los esfuerzos que se vienen realizando desde el inicio de la pandemia en esta situación pasen a ser dramáticos y es por eso que desde el día domingo venimos pensando en estas medidas restrictivas, incluso considerando en conjunto con las autoridades de la Provincia en el retroceso de fase para poder acceder a ciertas limitaciones que esperemos van a lograr una disminución de la circulación de la población y la interacción social”, agregó.

Asimismo, comentó que “aspiro a que estas medidas se entiendan, que no es una cuestión de tratar de prohibir, por ejemplo hoy y ayer tuve muchos llamados e interpelaciones pensando en que nosotros estamos queriendo que la gente no trabaje, las discusiones esas hay que hacerlas en otro estamento. En este lugar estamos afrontando pacientes que se están enfermando gravemente, médicos que están desesperados ante la falta de posibilidad de poder atender como quieren a la gente, unidades de internación que se completan diariamente y si se liberan lamentablemente es por muertes. Entonces, no podemos seguir así y si realmente estamos pensando hoy en la dificultad que tenemos desde lo económico me parece que el planteo no tiene que venir hacia las autoridades de salud ni hacia el sistema sanitario porque son después los que van a reclamar que no estamos brindando la atención que corresponde. Hemos hecho y se está haciendo un esfuerzo sobrehumano para tratar de sostener esta situación, por eso lo que pretendo y, quiero suponer, que la población será empática con estas medidas y solidaria con su familiar, con el que tiene al lado y todo aquel que lo está asistiendo”.

“La internación domiciliaria es una posibilidad que se viene manejando”

Por otra parte, Guerra explicó que “la internación domiciliaria es una posibilidad que se viene manejando no solo en este contexto de pandemia sino que creemos que es una herramienta y un dispositivo importante para la atención de los pacientes que no requieran de mayores cuidados que los que se pueden proveer en sus domicilios”.

“En esta situación, ante pacientes que no tienen criterios de internación pero a los que uno por ciertos antecedentes o evolución de la enfermedad puede considerar que en algún momento pueden arribar a la internación, la idea de este seguimiento domiciliario es poder contactarlos presencialmente más allá de lo que se hace telefónicamente para intentar dar respuesta. Son pacientes que pueden sostenerse en sus domicilios no es que este dispositivo se implementa porque no podemos ubicarlos al momento dentro de la institución de salud”.

Por otra parte, en el Día Internacional de la Enfermería, saludó a “a todas nuestras enfermeras que han sido unos de los engranajes fundamentales en esta maquinaria de atención”.

Basilio: “el personal de salud está desvastado”



Por su parte, la directora Técnica del Centro Municipal de Salud, Ana Basilio, advirtió que “el personal de salud está cansado, desvastado, agobiado y angustiado”. “Hoy trabajamos lo que se llama cama caliente, cuando tenemos la liberación de una cama lamentablemente la mayoría de las veces es por el fallecimiento de un paciente. Eso angustia muchísimo al personal de salud”, dijo.

Asimismo, explicó que “los pacientes que se internan tienen una internación prolongada, las camas no se liberan rápidamente y eso es lo que más complica a nuestro sistema”. Pidió a la población “un poco más de empatía para con todos: sus seres queridos, sus allegados mayores, que hoy por hoy siguen siendo las personas que más riesgo tienen al igual que quienes tienen comorbilidades, y con el sistema de salud. Por favor traten de restringir al máximo la circulación, porque hemos concluido que ese es el foco que hace que los contagios se propaguen”.

También saludó “especialmente a las enfermeras y enfermeros en el Día Internacional de la Enfermería, y a todo el personal de salud que está haciendo más que lo humanamente posible. Están trabajando sin descanso, por ejemplo sin tomar su refrigerio, con el equipo de protección personal, es desbastador trabajar en esas circunstancias”.

Volver