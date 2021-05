Guerra pidió un esfuerzo y que nos tomemos 10 días para quedarnos en casa

21 mayo, 2021 Leido: 755

Ante las nuevas medidas que se adoptarán para enfrentar la segunda ola de contagios de coronavirus, el secretario de Prevención y Salud del municipio, Dr. Gabriel Guerra, dijo que en esta situación compleja “estamos al límite de la capacidad de poder internar pacientes”, pero advirtió que “estamos llegando un poquito tarde en fortalecer las restricciones”.



“Tomémonos 10 días para quedarnos en casa. Tomémonos 10 días para evitar el intercambio social. Tomémonos 10 días para evitar visitar familiares que no son convivientes. Tomémonos 10 días para no circular si no lo necesitamos. Tomémonos 10 días para realizar solo y exclusivamente lo imprescindible. Si salimos hacer las compras para nuestra alimentación que quizás debe ser lo único imprescindible en estos momentos de crisis”, expresó.

Pidió hacer un esfuerzo aunque manifestó que no va a solucionar definitivamente el problema, pero si va a dar tiempo para reducir la red de contagios, que los que estén enfermos se recuperen en casa y que progresivamente las salas de internación vayan liberando lugar para las próximas semanas y meses que también van a ser complejos.

“Hoy sabemos que los contagios surgen de la interacción, no hay otra posibilidad que la restricción. Nosotros vamos a ver una reducción en la curva de contagios, no va a desaparecer. Vamos a seguir internando personas, pero por lo menos vamos a tener la capacidad de poder hacerlo y atenderlos adecuadamente”, agregó.

En cuanto a las consultas y arribo de personas al área de pacientes respiratorios comentó: “Nosotros nos levantamos a la mañana esperanzados de que el arribo y la demanda de consultas va a ser menor y lamentablemente no sucede y nos invade el abatimiento y la preocupación, y nos invade todas esas sensaciones de impotencia, por eso creemos como mensaje fundamental, que entre todos tenemos que trabajar en frenar esto”.

Dos respiradores más para el hospital



Guerra anunció la llegada de dos respiradores otorgados por el Ministerio de Salud de la provincia, a través de gestiones del Diputado Carlos “Cuto” Moreno. “Nosotros veníamos haciendo gestiones para pedir cierto equipamiento para optimizar y mejorar lo que ya teníamos instalado porque para poner en funcionamiento estos dos respiradores necesitamos también adecuar algunas cuestiones técnicas”, indicó.

En tanto que sostuvo: “Pero llegar al respirador es llegar tarde. Llegar a la terapia intensiva es llegar tarde. Llegar a la necesidad de internación es llegar tarde. Nosotros tenemos que seguir bregando por la prevención, por tratar de que ese escenario vaya día a día desagotándose, que cada vez menos gente vaya concurriendo a esos consultorios porque no lo necesita, que cada vez tengamos menos gente que dé positivo”.

Luego aclaró que “los boxes, las unidades de nuestra terapia intensiva, todas tiene su respirador, probablemente con esto ampliaremos en la sala de guardia la instalación de estos dos respiradores, y aparte a tener en cuenta que siempre se necesita respiradores de reserva, porque los respiradores son máquinas que en algún momento, más allá de que sean nuevos fallan, y el paciente que esta con la asistencia de este respirador necesita ese recambio inmediato. Esta llegada a nosotros nos da tranquilidad en no poner en riesgo a los pacientes que hoy tenemos en asistencia respiratoria mecánica”.

Utilización de camas en Policoop



El responsable de salud, también habló sobre la posibilidad de utilizar las camas de Policoop y dijo que “será para pacientes Covid”. “Esta mañana hubo un encuentro virtual con gente del ministerio y de región sanitaria. Se generó un nuevo dispositivo del ministerio de provincia que habilita sectores extrahospitalarios con una estructura similar a una atención médica, para lo cual las instalaciones de Policoop serían adaptables y solo podrían ingresar los pacientes que se encuentren en pre-alta”.

“Esto nos va a servir mucho para desocupar camas de pacientes menos críticos. Este lugar deberá contar con el oxígeno, ya sea a través de los concentradores o de tubos de oxígenos, primero hay que firmar un convenio y el ministerio podría brindar en forma de comodato para la cooperativa, concentradores de oxígeno”, concluyó.

Volver