Guerra preocupado por el “chusmerío”: “nadie pregunta sobre el estado del paciente y cómo seguir para no contagiarnos”

Durante la mañana de este lunes, las autoridades sanitarias continuaron trabajando intensamente para resolver y cerrar todos los circuitos epidemiológicos, además de ocuparse de la atención de la persona con Covid-19, una mujer de 75 años que tiene una comorbilidad previa. Hay 7 familiares aislados y el distrito continúa al momento en Fase 5.

El secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, en diálogo con LU 24 expresó su preocupación por “el comentario de pasillo o el chusmerío. Nadie pregunta sobre el estado del paciente y sobre de qué manera nosotros tenemos que seguir trabajando para no contagiarnos”, advirtió.

Rastreo epidemiológico

Desde el momento que dio positivo, “nos quedaba hacer el rastreo epidemiológico de los contactos estrechos y de los posibles nexos de contagio”, dijo Guerra.

“Ayer, a últimas horas de la noche, hicimos todo un rastreo con comunicaciones telefónicas con aquellos contactos estrechos del caso y los posibles nexos de contagio y esta mañana, junto al director del Hospital, hice las entrevistas personales en los domicilios de estas personas haciendo todo el seguimiento de las sintomatologías de ellos como de posibles contactos, aislando todos los contactos estrechos que por suerte, por la dinámica de esta familia, no son muchos”, reveló Guerra. En ese sentido, recordó que “se realizaron estudios en tres de ellos por presentar sintomatología respiratoria, dándoles todas las medidas de prevención y cuidado para los próximos días. Seguiremos en contacto permanente”.

En cuanto a cómo fue la atención, señaló que “ingresa por la guardia, como siempre al sector donde l paciente respiratorio queda aislado, todo con el uso de barbijo, después fue internado en el área Covid de nuestro Hospital”.

“Nada que ver con un nexo de Tandil”

Ante las versiones que circularon en las últimas horas, aseguró que “esta familia no tiene nada que ver con un nexo de Tandil, no ha viajado tampoco, de acuerdo a lo que nos confiaron. Si han recibido la visita de un familiar lejano en los últimos diez días que pertenece a una zona de conglomerado de circulación viral de la región del AMBA. Asimismo, contó que “por una situación comercial también tienen un contacto frecuente con transportistas que circulan por nuestras rutas”.

El rastreo del contagio

“Suponemos que por ahí pudo haber venido el contagio. Ahora estamos tras al rastreo fundamental de esta persona que estuvo compartiendo algún tiempo más que prudencial en el domicilio de estas personas que tienen un comercio”, agregó.

Guerra manifestó que “no es lo que corresponde” al referirse al hecho de que hay quienes piden que se dé el nombre de la paciente.

“Venimos insistiendo en cuáles son las medidas seguras que nosotros tenemos que trabajar para evitar contagiarnos: higiene de las manos y uso del barbijo. Cualquier persona que haya estado en estas condiciones, independientemente del caso, no tendría posibilidad de contagiarse. Ahora si no ha cumplido con las normas, que se acerque al consultorio de vías respiratorias del Hospital o que llame al número de asistencia 439488”, pidió.

Guerra remarcó que la definición de contacto estrecho de las personas que pueden estar en riesgo de contagio son las siguientes: permanecer a menos de 2 metros sin uso de barbijo y por más de 15 minutos.

También informó que hay aisladas 7 personas, todas familiares y contactos estrechos.

“Chusmerío”

Por último, dijo que “en los personal, más allá de la función, una de las cosas que más me preocupó fueron los distintos comentarios sobre viajes, nexos, culpables o no culpables” pero “lo que nadie preguntó fue sobre el estado del paciente y de qué manera tenemos que seguir trabajando para no contagiarnos”.

“Están más preocupados por el comentario de pasillo o el chusmerío que por la salud de personas que hoy pueden estar enfermas, obviamente sin ningún tipo de culpa, o ver de qué forma podemos seguir avanzando para que cada uno de nosotros podamos seguir sin multiplicar la cadena de contagios. Continuemos con las medidas de prevención que son fundamentales. Así en el distrito de Tres Arroyos llegamos a esta instancia, con este mínimo y esperemos que se mantenga número de casos. Vamos a superar esta instancia cumpliendo con todas estas medidas, siendo responsables, comprometidos, actuando y siendo solidarios con el resto de la comunidad”.

Fase 5

Finalmente, confirmó que el distrito sigue por el momento en Fase 5, aunque “hoy por hoy” el sistema es “mucho más permisivo” y apunta principalmente a regir las actividades económicas. “Podríamos estar teniendo 7 casos por semana para poder mantenernos en la fase 5, siempre y cuando no esté el sistema de salud saturado. Después todo se evaluará”.

