Guerra: "Si los números se estabilizan será un logro sanitario"

El Secretario de Salud municipal, Dr. Gabriel Guerra, dijo a través de nuestra emisora que las medidas de restricción no apuntan a llegar a tener ningún caso de coronavirus en Tres Arroyos, sino a mantenerse en el mismo número de casos con una capacidad de atención tanto desde el punto de vista ambulatorio como de la internación, y resaltó que si los números se estabilizan será un logro sanitario.



Pidió “extremar los cuidados y permitir todas las actividades guiadas por protocolos y fundamentalmente decirle a todos aquellos que participan en los distintos espacios de opinión, y cada uno desde su lugar de trabajo, sea un agente multiplicador y verificador de que se cumplan estas normas”, al tiempo que sostuvo que “este tipo de medidas no es una idea personal, sino que están basadas en lo que emanan los distintos estamentos científicos para establecer una conducta armónica, verticalista y un trabajo en conjunto”.

“Más allá de que yo pertenezco a un partido político, creo que he dado muestras de que estoy al margen de las discusiones que se puedan suscitar. Mi trabajo va a ser exclusivamente técnico, abierto, escuchando las opiniones absolutamente de todos, dispuesto a corregir los errores, abierto totalmente a toda crítica constructiva y obviamente sabiendo que en salud uno puede tener cierta mirada y otros pueden tener otra, pero no hay muchas diferencias en los objetivos generales”, subrayó.

Y finalizó: “Siempre pensé desde mi punto de vista de no participar desde la política, que cuando uno ingresa a la política tiene un objetivo: el bien común, y no sacar rédito perjudicando a alguien. Por lo tanto quédense tranquilos que independientemente de ciertas discusiones políticas que puedan llegar a escucharse o ver, nuestro trabajo va a ser objetivo, técnico, siguiendo las normas científicas y obviamente obedeciendo todo lo que las autoridades sanitarias nos estén indicando”.

“La atención inicial de internación para 20 pacientes hoy se encuentra al límite”

El secretario de salud contó que “hoy estamos en una situación en el cual se vienen incrementando el número de contagios que lo que conlleva a tener un número alto de pacientes de seguimiento y con necesidad de internación. Todo esto no escapa a las estadísticas, en todos los lugares está escrito que entre el 10 y 15 por ciento de los pacientes activos de coronavirus requiere de algún tipo de cuidado especial dentro de la internación o dentro de un seguimiento particular y en esa situación nos encontramos hoy, en el cual nuestra atención inicial de internación para 20 pacientes hoy se encuentra al límite porque tenemos un número de 237 activos hasta el último número de la noche, y tenemos que prever en esta semana y probablemente la próxima con toda la esperanza de que esta medida de restricción que lamentablemente tuvimos que tomar con todo el dolor por no poder atender todas las necesidades de la población de Tres Arroyos, tenemos que prever el número de camas”.

Además sostuvo que “inicialmente nosotros teníamos una diagramación de ampliación de números de camas, en primera instancia dentro del hospital mismo sin resentir en absoluto la atención del paciente que consulta por otras patologías, tanto en el ámbito de la internación como en el ámbito de la atención ambulatoria, posteriormente de ser necesario la participación en base a la estructura de los otros efectores de salud como son la Clínica Hispano y Policoop. También tenemos montando los centros extra hospitalarios que son simplemente camas y a parte el recurso humano es fundamental para la atención”.

Para Guerra es fundamental tratar de disminuir el número de contagios para disminuir el número de pacientes activos: “Sabemos que un paciente cursa la enfermedad en un promedio de 10 días, por lo tanto tenemos que intentar que la población entienda que debe disminuir el riesgo de infectarse para poder disminuir el número de casos activos”.

“Es importante saber que hay dos maneras y que son las únicas que han sido efectivas hasta tanto no tengamos la vacuna y esa vacuna sea efectiva, restringir en lo posible de forma voluntaria la circulación a lo estrictamente imprescindible, por otra lado hay que disminuir la interacción interhumana, social de familias no convivientes y es fundamental porque si el virus no tiene a donde llegar se va auto extinguiendo y es la única forma que tenemos nosotros de poder detener la escalada y la aceleración de contagios”, agregó.

“Me comprometí a evaluar los aspectos sanitarios para poder habilitar algunas actividades”

También se refirió al descontento de comerciante ante el retroceso de fase: “Hay momentos para permitir y momentos para restringir. Hoy las condiciones al día martes son las mismas que sugerí la semana pasada, y no porque sea un capricho personal si no que uno en todo este transcurso de la pandemia va viendo la experiencia de otros que vivieron antes que nosotros, y por otra para todo este tipo de restricciones, tampoco son una idea personal, sino que están basadas en lo que emanan los distintos estamentos científicos para establecer una conducta armónica, verticalista y un trabajo en conjunto”.

“Me comprometí a evaluar los aspectos sanitarios de esta semana para ver si podemos sobre fines de esta semana poder habilitar algunas actividades que consideremos menos riesgosas y que generen menos interacción y menos movilidad de la población. Es fundamental en este tipo de acciones saber que como esto va a durar mucho en el tiempo y el objetivo de estas medidas no es llegar a tener ningún caso en Tres Arroyos, sino con mantenernos en el mismo número de casos con una capacidad de atención tanto desde el punto de vista ambulatorio como de la internación. Tenemos que empezar a extremar los cuidados y permitir todas las actividades guiadas por protocolos y fundamentalmente decirle a todos aquellos que participan en los distintos espacios de opinión y cada uno desde su lugar de trabajo sea un agente multiplicador y verificador de que se cumplan estas normas”, expresó.

“Se ha perdido un poco la solidaridad con el trabajador de salud”

El secretario de salud agradeció a todo su equipo de trabajo como así también a los directivos del hospital: “Se ha perdido un poco la solidaridad con toda esta gente que está trabajando y quiero agradecer a todos en general y a mi equipo de trabajo, mis directores que están trabajando desde hace 8 meses, sábados, domingos, feriados, de mañana, tarde y noche, acompañando a la población y acompañando a todos aquellos que están desarrollando de la mejor manera posible y con toda la esperanza de poder lograr la mejor atención y los mejores resultados para todos”.

