Guerra, sobre los casos de COVID-19: “tenemos una tendencia significativa a la baja”

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra, aseguró que “tenemos una tendencia significativa a la baja” del número de casos de COVID-19 y pidió a la comunidad “comprender que necesitamos una detección precoz para poder realizar los aislamientos correspondientes”.

“Después de haber visto el miércoles pasado en una reunión del Comité de Contingencia un poquito con preocupación alguna estabilización con tendencia al alza de algún número de casos, esta última semana realmente se refrenda lo que viene sucediendo a nivel del país y de la provincia de Buenos Aires con una disminución en la detección del número de casos y, lo que para nosotros es muy importante, un sostenido número de pacientes testeados con una baja en la positividad de dichos estudios”.

“Tenemos que tratar de avanzar en que hoy la gente tiene que comprender que necesitamos una detección precoz para poder realizar los aislamientos correspondientes. Que la gente se acerque al centro de testeo que funciona todos los días por la mañana en nuestro hospital, que es gratuito y tenemos el resultado en pocas horas, es fundamental para poder avanzar en esta etapa donde tenemos una tendencia significativa a la baja para lo que se llama terminar de aplastar esta curva de contagios, que es importante que nosotros podemos mantener en este tiempo hasta ver qué va a suceder con la llamada tercera ola o el ingreso de la variante Delta a nuestro país porque tenemos que seguir pensando que no vamos a estar exentos de esta situación, esperemos que el impacto de esto tenga menor influencia en nuestra región y ciudad para tratar de que los efectos de esta tercera ola sean los menos perjudiciales para nuestra población”, expresó.

El funcionario explicó que “hoy por hoy los estudios genómicos se realizan exclusivamente a los pacientes que han dado positivo tras arribar de una viaje al exterior o han sido contactos estrechos de alguna persona con estas características. Se hace el seguimiento epidemiológico pero si en algún momento comienza a haber una circulación comunitaria esta se va a hacer sumamente rápida porque es una cepa altamente contagiosa, si bien los efectos letales no han sido mayores a las otras que hemos tenido en nuestro país si la contagiosidad es muy alta. Se considera que con 40 segundos de estar en contacto con una persona contagiada sin uso de barbijo y a menos de dos metros de distancia es suficiente para poder contagiarnos porque, sobre todo, tiene una replicación muy alta en las vías respiratorias superiores”.

Guerra instó a que “en esta situación de bonanza, hay que seguir, como vengo viendo, con las medidas de protección”.

Asimismo, sostuvo que “el avance de la campaña de vacunación viene siendo fluido. El porcentaje de vacunados con primera dosis supera el 94 por ciento en nuestro distrito” y resaltó “el aprendizaje y comportamiento que hemos tenido como sociedad de la medidas de cuidado”.

Finalmente, consideró que “las clases presenciales tienen que seguir avanzando hasta llegar a una normalidad de las mismas, las escuelas tienen que ser lugar multiplicadores de las medidas de cuidado y prevención” al tiempo que afirmó que “la mayoría de los contagios no se establecieron dentro de las aulas”.

