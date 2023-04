Guerra: “Tenemos que hablar de un sistema integrado de salud”

7 abril, 2023

En el Día Mundial de la Salud, el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra habló con LU 24.

En principio, el funcionario se refirió a un nuevo aniversario de la Organización Mundial de la Salud y afirmó que “este año se cumple el 75 aniversario de la OMS, y siempre durante todos los años se proponen distintos temas de trabajo y este año va a ser “La visión sanitaria y la visión global”.

“Es importante ver lo que sucedió durante la trágica pandemia de estos últimos dos años, y en esta visión se hará hincapié en las asimetrías que existen en los países para enfocar los problemas sanitarios, donde a lo mejor no hay acceso a la tecnología y la atención, y la visión global que nos enseñó la pandemia es que los países que tienen tecnología más avanzada también deben llegar para solucionar los problemas”, expresó.

A nivel local, Guerra dijo “que estamos tratando de alcanzar las expectativas que tiene nuestra población en la atención sanitaria, obviamente dentro de las limitaciones en cuanto a la administración de recursos, ya sea económicos o también humanos que se dieron en el país y la Provincia, a través de los últimos años, temas que se tratarán en el Congreso Provincial de Salud la semana próxima sobre una carta de intención de sobre el abordaje sobre la problemática sanitaria particular que tiene la Provincia en cuanto a la distribución asimétrica del recurso humano de calificación de la atención en los distintos lugares con una realidad geográfica particular, de ciudades satélites a centros urbanos, y se trabajará de acuerdo a la calificación del personal, de los técnicos y el personal de enfermería que avanza hacia la Licenciatura, a tener el título de grado, para difundir a la población que no va a ser el medico que va a responder a los problemas de salud sino todos aquellos con etapa de formación intermedia pero igual o más importante que la formación médica para la atención de salud en el sistema público y atención integrada entre el sistema público –privado”.

En lo que respecta a las localidades, sostuvo que “es muy difícil lograr radicación de médicos generales o médicos particulares con asistencia permanente como se puede lograr en un centro urbano; esto es una realidad nuestra y una realidad que atañe sobre todo al sur de la Provincia, por lo que la idea es avanzar en poder lograr algo complejo, la radicación de nuevos profesionales y poder avanzar a los trabajos en redes”.

La zonificación

“En nuestras localidades buscaremos poder integrar a la zona norte, Claromecó, Orense y Bellocq, con la zona Sur, Copetonas Reta y Cascallares, para poder lograr sistemas que se integren en la atención primaria en los distintos profesionales y distintas expectativas de salud y en el tema de emergencias lograr que se trabaje en conjunto entre los tres lugares de cada una de las regiones para poder subsanar la emergencia integrándolo con el sistema de emergencias como Bomberos o Policía”, anticipó y agregó que “el tema de atención en la zonas alejadas es el uso de la telemedicina donde no hay servicios médicos permanentes y una vez terminada la misma, usar la capacitación de técnicos en emergencias, que son quienes darán la primera existencia en caso de necesidad”.

La situación en Bellocq

Consultado sobre la situación que se vive en San Francisco de Bellocq, ante los reclamos de sus habitantes por la calidad de la atención médica, Guerra dijo que “a través de los directores del Centro Municipal de Salud se viene trabajando en ese aspecto. De momento la atención en las localidades esta descuidada y quizás no puede ser lo que quiere cada uno de los ciudadanos, pero hay una dificultad de lograr recurso humano”.

Hospital: 250 mil consultas anuales

Gabriel Guerra se refirió a la cantidad de consultas que recibe el Hospital Pirovano, especificando que “en consultorios externos tiene 170 mil consultas anuales y en la guardia unos 80 mil”, y se refirió asimismo a la forma de tratamiento en prevención y atención, al mencionar que sobre el mismo “tenemos que hablar de un sistema integrado: la atención primaria para evitar que desarrollen los procesos de enfermedad a través de controles de salud y campañas con patologías prevalentes ; luego el segundo nivel de atención a través de las distintas especialidades y luego la atención a través de soluciones quirúrgicas que se realizan en nuestro hospital; el área de terapia intensiva y terminar en el área de resolución en áreas específicas como es el laboratorio y el diagnóstico por imágenes”.

La obra de Oncología

Finalmente, sostuvo respecto al nuevo espacio que tendrá la atención a pacientes oncológicos, que “es muy importante brindar una mejor calidad para el paciente que tenga que abordar ese sistema de salud, esperando ser inaugurada en los próximos sesenta días”.

Volver