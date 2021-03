Guerra, tras reunión del Comité de Crisis: “es el momento de volver a refrescar y poner en práctica las medidas de prevención”

31 marzo, 2021 Leido: 140

El Comité de Crisis se volvió a reunir esta mañana en el Salón Blanco del Palacio Municipal, encuentro en el que el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, les informó a sus integrantes sobre la situación epidemiológica a nivel local, provincial y nacional y les pidió que difundan las medidas de prevención. Además, en diálogo con LU 24, el funcionario se mostró “cada vez más preocupado” porque actualmente no están llegando vacunas a Tres Arroyos.

En principio, Guerra expresó que “seguimos dando periodicidad a este tipo de reunión para ir informando a los distintos actores de esta comisión sobre la situación de enfermos, controles, vacunados y haciendo un poco hincapié en lo que sucede en la región y a nivel nacional, sabiendo que siempre nosotros venimos atrás de lo que vaya sucediendo en las urbes más grandes”.

“Así como hoy por hoy estamos viendo un aumento de números en nuestro país y provincia, probablemente una vez que esto exceda al Conurbano, a la Ciudad de Buenos Aires, Bahía Blanca, Mar del Plata, las ciudades más grandes, volvamos a tener un incremento de casos”, consideró. En este sentido, manifestó que “tengo la esperanza, como sucedió el año pasado, que por el comportamiento y la puesta en marcha de las medidas de prevención que tuvo nuestra comunidad y que generó que pudiéramos permanecer un largo tiempo sin casos, este año suceda lo mismo”.

El Secretario de Prevención y Salud solicitó “que la gente comience ya a cuidarse, creo que estamos con mucho tiempo para prevenir esto”.

“Sobre todo lo que transmití es tratar de difundir no solo estas medidas de prevención sino que hay dos elementos que más preocupan: la circulación y el tránsito. Es decir, tratar de desalentar a aquellos que tienen programados viajes de ocio y que a los viajes innecesarios hay que posponerlos, porque no es oportuno el momento y tratar de restringir la circulación y la interacción social a nivel local”, comentó.

“También se debe tener en cuenta que quienes consideren que pueden haber estado en contacto con una persona considerada como caso sospechoso o haya dado resultado positivo que se autoaisle hasta realizar la consulta oportuna; lo mismo que aquellos que puedan tener sintomatología compatible que no concurran a sus lugares de trabajo, no envíen a sus hijos al colegio y que disminuyan la interacción social hasta que el cuadro quede claro”, pidió.

Guerra declaró que “la preocupación es que la gente se haya cansado de mantener estas medidas y creo que es el momento de volver a refrescarlas, ponerlas en práctica y pensar con optimismo que quizás va a ser el último esfuerzo que tengamos que hacer para poder enfrentar esta pandemia que tanto nos ha modificado la condición de vida”.

Asimismo, dijo que “quedó el compromiso de cada una de las partes de difundir estas medidas de prevención, estuvieron de acuerdo con todo lo manifestado y se interiorizaron del estado actual nuestro, de la provincia y el país”.

Vacunas: “gestionamos para tener equidad”

Ante la no llegada de más dosis de vacunas, Guerra se mostró “cada vez más preocupado: no tengo novedades. Mantengo comunicaciones todos los días con la gente de Región Sanitaria que también está en la misma situación que yo. De todas formas hicimos una gestión, a través del Intendente, ante la Jefatura de Gabinete de la provincia porque nos sentíamos en desventaja respecto a otros distritos y esperemos que para la próxima distribución de vacunas sea tenido en cuenta el número de habitantes que tiene Tres Arroyos por sobre otros municipios más chicos, obviamente no para obtener ventajas sino para tener equidad”.

