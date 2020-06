Guerra: “Tres Arroyos no firmará el convenio para la derivación de casos de COVID 19”

25 junio, 2020 Leido: 158

El secretario de Prevención y Salud del Municipio, doctor Gabriel Guerra, ratificó que Tres Arroyos se hará acreedor a un respirador adquirido por el Ministerio de Salud de la Provincia y en función de la investigación epidemiológica llevada a cabo por esa cartera. Y también adelantó las razones por las que Tres Arroyos no firmará el convenio para la derivación de pacientes con coronavirus entre distritos.

El dispositivo todavía no llegó a la ciudad, y forma parte de una entrega que se concretará también en otros distritos de la Región Sanitaria. Con este fin, funcionarios arribarán mañana a Tres Arroyos y conocerán el plan de contingencia para la atención de coronavirus en el distrito, al tiempo que “conversaremos con ellos respecto de la vicisitud posible de ingreso de número de casos, para ver cómo estamos preparados y en qué forma podemos trabajar en conjunto. Hasta el momento venimos trabajando muy bien, e incluso nuestro esquema ha sido replicada, a través de Región Sanitaria, en otros distritos. Por eso ahora vendrán a conocerla personalmente”.



“No nos conviene el ingreso para la prestación que podemos dar”

Respecto a los acuerdos de derivación de pacientes con COVID 19 interdistritales, Guerra distinguió entre los pacientes que tienen síntomas leves, y que pueden recibir asistencia en centros de aislamiento, de los que requieren abordaje intrahospitalario. En el caso de estos últimos, advirtió que “las instalaciones sanitarias de cualquier distrito, en emergencia, están abiertas a cualquier habitante de la Nación Argentina y eso está dispuesto por el Ministerio, por lo cual así como nosotros podríamos llegar a recibir algún paciente, también en otros lugares podrían llegar a tener que recibir a algún paciente nuestro. Las inquietudes tienen que ver con los convenios que solicitó firmar el Ministerio por las camas extrahospitalarias, como los centros de aislamiento que hemos montado con la asistencia de clubes y la Iglesia de los Santos de los Últimos Días. Pero en principio nosotros no vamos a firmar ese convenio porque no es beneficioso para el distrito el ingreso económico para la prestación que podemos dar, porque hay que montar una instalación muy particular que tiene otros costos. Y por otra parte, sabemos que aún excluidos de este convenio, si algún distrito vecino necesita nuestro auxilio lo vamos a ayudar igual”, concluyó.

Volver