Guerra y lo que podría suceder con la variante Delta: “hay que vivir esta etapa sin miedo pero con prudencia”

25 octubre, 2021 Leido: 141

El secretario de Prevención y Salud de la Municipalidad de Tres Arroyos, Dr. Gabriel Guerra se refirió a la situación sanitaria y dijo que “lo fundamental es tratar de no vivir esta etapa con miedo pero si con prudencia”, ante la preocupación de lo que puede llegar a suceder con la variante Delta de coronavirus.

“En otros lugares del mundo, después de haber controlado la pandemia durante meses gracias al avance que tuvieron en sus estrategias de vacunación y ciertas restricciones, en estos momentos tienen un aumento importante del número de casos. En nuestro país, y consecuentemente en el distrito, lo que puede llegar a suceder es que volvamos a tener un pico en algún momento. En la actualidad no está documentada una circulación amplia de la cepa Delta, que es una variante que tiene una tasa de contagio más alta que el virus original”, aseguró el funcionario.

Más allá de la inmunidad generada, ya sea por haber tenido la enfermedad o por la vacunación, indicó que “el riesgo de un contagio de esta nueva cepa sigue existiendo”.

En tanto, Guerra expuso que “estamos viendo un descenso drástico del número de pacientes graves, de mortalidad y de los que arriban a la internación. También sucede en nuestra provincia y en el resto del país”.

“Me parece importante que podamos mantener las medidas de prevención y seguir avanzando en todas estas actividades que hoy por hoy hemos podido rescatar, ya sean las económicas, de esparcimiento o sociales. Hay que seguir con las medidas de higiene, tratar de aislarnos si tenemos sintomatología compatible con la enfermedad y acceder al testeo, usar el barbijo, sobre todo en los lugares cerrados y al aire libre si estamos en alguna reunión o en grupo disfrutando de actividades, y ventilar los lugares cerrados. No hay que hacerlo como una señal de temor ni de medio sino como de prevención y prudencia”, consideró.

Guerra recordó que “lo que nos sucedió en nuestro distrito el año pasado cuando el virus demoró en comenzar a circular fue porque nuestra comunidad pudo adherir a estas medidas de prevención”.

“Si logramos vencer esta ola importante, que lamentablemente se llevó la vida de muchos de nuestros vecinos, no fue solamente por el gran accionar del sistema sanitario sino también porque la población comenzó a tener los recaudos. Hemos madurado como sociedad, entendiendo que realmente esto es un problema y, fundamentalmente, sabemos hoy cómo tenemos que seguir cuidándonos y cuidando al que tenemos al lado”, agregó.

Respecto a la remisión de muestras al Instituto Malbrán para saber si en Tres Arroyos circula la variante Delta, explicó que “hasta estos momentos no hay posibilidades de enviar en forma espontánea, salvo que cumplan determinadas características: personas que vienen de lugares de circulación amplia o en aquellos casos en los que se certifique cierto contacto o posibilidad del mismo con algún infectado con esta variante”. En este sentido, manifestó que “esperemos, para poder tener un estado de situación real, que se pueda abrir en algún momento la posibilidad de realizar estudios genómicos específicos”.

Guerra afirmó que “con la cantidad de casos activos y el índice de positividad de los estudios que se realizan, en estos momentos tenemos que descartar una circulación comunitaria de esta cepa pero obviamente va a ser la variante que reemplazará a la Manos y a la Andina”.

Finalmente, sostuvo que “no se exige el uso de barbijo cuando uno va caminando solo por la calle, en su grupo de convivientes y relaciones habituales sabiendo cuál es la situación, pero si tenemos que concurrir a realizar alguna actividad comercial o social es prudente seguir utilizándolo, ya que no va a generar ningún tipo de daño y sin embargo nos va a dar un elemento de protección importante”.

Volver