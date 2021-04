Guerra: “ya no hay camas de internación en el Hospital ni en la Clínica Hispano”

28 abril, 2021 Leido: 370

Tras un nuevo encuentro del Comité de Crisis, el doctor Gabriel Guerra advirtió que la situación es complicada y que no hay más camas de internación en el Centro Municipal de Salud ni en la Clínica Hispano. De la disponibilidad de camas en UTI, indicó que hay cinco de seis cubiertas en el Hospital, con tres pacientes ventilados, y es similar el nivel de ocupación en Bahía Blanca y el resto de la Región Sanitaria. “Además, si bien pareciera que se desacelera el nivel de contagios, hoy seguramente vamos a tener muchos habida cuenta de la gran cantidad de gente que se hizo los estudios (ver foto), así que en los próximos 15 días vamos a ver las consecuencias de esto. También hay inconvenientes para la provisión de algunos medicamentos, pero los proveedores están más abocados a lo que ocurre en el AMBA, donde el colapso es inminente tanto para la atención de los pacientes de esa zona como para la recepción de derivaciones. Nuestro trabajo es atender a quienes requieren asistencia pero hay un límite, tanto en las camas de internación como con el recurso humano”, sostuvo el secretario de Prevención y Salud.

En relación con la posibilidad de internar en Policoop, Guerra sostuvo que “si bien no está habilitado para la internación se podría pedir, de ser necesario, algo urgente, pero faltan aspectos como el oxígeno y el recurso humano. Respecto del oxígeno, en lo que hay dificultades en otros lugares, en el Hospital y la Clínica Hispano no están registrándose inconvenientes en la provisión”.

Respecto a la atención del Hospital, advirtió que “se ha hecho necesario reprogramar cirugías y procedimientos que no son urgentes para cuando esta situación mejore, y ojalá sea a la brevedad.

“No sirve cerrar algunos lugares y otros no”

Ante esta crisis sanitaria, Guerra consideró, en tanto, que “hoy necesitamos medidas que apelen a conductas generalizadas, no sirve cerrar algunos lugares y otros no porque la circulación es amplia, por eso entiendo que es momento de volver a una restricción que apunte a todo el país, por 15 días, y una vez frenada la red de contagios, ir revisando los lugares que hayan bajado la curva y que puedan dar respuesta sanitaria para abrir las actividades. Estoy en desacuerdo con una cuarentena prolongada como la que tuvimos el año pasado, pero creo que hay momentos en los que hay que tomar determinadas decisiones. Tal como ocurre acá, hay una desaceleración en el número de contagios en el país y por eso se está esperando para tomar nuevas medidas porque podríamos encontrarnos con una sorpresa”.

10.000 vacunados pero más pacientes de mediana edad

Finalmente, Guerra celebró el buen número de vacunados en Tres Arroyos, entre ellos la totalidad de los geriátricos, y en breve el inicio de la inoculación de pacientes con patologías mentales, y aseguró que en el día de hoy probablemente se superen las 10.000 aplicaciones. No obstante, advirtió que si bien los adultos mayores son los más complicados por las comorbilidades, hoy se observa una gran cantidad de diagnósticos en la mediana edad, “y un promedio de internación de pacientes de 55 años, la mayoría con alguna comorbilidad, pero eso es algo que no pasó el año pasado. En los descuidos de las reuniones familiares ampliadas y la interacción social amplia se ve la mayor cantidad de contagios, y esa franja al mismo tiempo es la mayormente abocada a las actividades económicas, pero insisto en que en aquellos lugares donde se trabaja con protocolos no hay inconvenientes”.

Volver