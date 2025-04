Guido Gazzoli: “Francisco había llegado a un punto de no retorno”

El periodista Guido Gazzoli, especialista en temas del Vaticano, señaló en su momento la fragilidad por la que atravesaba la salud del Papa Francisco, luego de su alta médica y, ante su fallecimiento ocurrido en la mañana de Roma este lunes, sostuvo que “comentábamos su aparición en la vía pública ayer, y veíamos que estaba en condiciones pésimas: había llegado a un punto de no retorno, el respiraba con muchísima dificultad y no entiendo porqué no le habían puesto la cánula, seguramente por un caso de extrema debilidad, él cursaba desde hace años una crisis que no pudo resolver evidentemente y se llevó su salud.

Lo conocí en persona en una situación muy difícil porque me llamó mi padre diciéndome que le habían dado la extremaunción a mi madre, y justo era el momento en que Bergoglio se iba al Cónclave; nos vimos en el aeropuerto de Fiumicino, yo le dije que no era un católico practicante pero le dije que él podría ser el Papa que resolviera los problemas de la Iglesia; aun recuerdo la cara que me puso; y siempre recuerdo cuando se dio la noticia, imagínese la sorpresa cuando se anunció que había sido elegido el cardenal Bergoglio de Buenos Aires”.

“Francisco en uno de sus primeros vuelos, en la conferencia de prensa que hacia en los vuelos dijo “no a juzgar a homosexuales, que las mujeres tenían que dar misa”, y otras situaciones que quería poner en marcha con sus cambios, nos dimos cuenta de su plan, y ahora nombrando nuevos cardenales hace un año, pero hay que decir que la parte conservadora es muy fuerte y hay un gran peligro si asume un papa tradicionalista que podría poner a la Iglesia en problemas mucho mayores que lo que tiene ahora”, explicó Gazzoli.

