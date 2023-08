Guillermina Laborde: “Dar la teta es mucho más que alimentación”

2 agosto, 2023

La Semana Mundial de la Lactancia Materna se celebra todos los años del 1 al 7 de agosto en más de 170 países. La campaña es coordinada por la Alianza Mundial para la Acción de Lactancia Materna (WABA, por sus siglas en inglés) con el apoyo de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y UNICEF, con el objetivo de crear conciencia e incentivar acciones sobre temas relacionados con la lactancia materna. En esa línea, el lema de este año es “Amamantar y trabajar: ¡hagamos que sea posible!”, con el foco puesto en defender los derechos que promueven la lactancia materna y garantizan el acceso y permanencia igualitarios en el ámbito laboral.

La médica neonatóloga Guillermina Laborde, quien trabaja en el Centro Municipal de Salud, dijo a LU 24 que “dar la teta es mucho más que alimentación. Son todos beneficios: para el bebé, porque le aporta todo, no necesita otra cosa que la leche de la mamá; y para la madre, disminuye el sangrado y el riesgo de anemia postparto, también de algunos cánceres dependientes de hormonas, como el de ovarios o mama”.

“Lactancia y trabajo” es el lema de este año con el objetivo que “la mamá pueda amamantar mientras trabaja, que haya horarios y lugares especiales en los que se den las condiciones para la extracción y conservación de la leche”.

Asimismo, Laborde indicó que a las mamás se les brindan consejos y el servicio está disponible durante las 24 horas.

Asimismo, explicó que un recién nacido no debe pasar más de tres o cuatro horas sin tomar. “El llanto es un signo tardío de hambre, en general una tiene que estar atenta a cuando el bebé empieza a moverse, a buscar, y si no pide hay que ofrecerle”, indicó.

Finalmente, expresó que la OMS recomienda amamantar hasta los seis meses en forma exclusiva y que se prolongue con la alimentación complementaria hasta los dos años. “Lo ideal es que hasta el año tomen la teta”, concluyó.

