Guillermina Porfilio: “Queremos darle más difusión al cestoball en Tres Arroyos”

El equipo de cestoball de Tres Arroyos será anfitrión este sábado de un torneo regional que reunirá a conjuntos de distintas localidades de la zona. La actividad se desarrollará en Anímate Multiespacio, ubicado en Sarmiento 740, desde las 10 de la mañana hasta las 16 horas aproximadamente. La referente local Guillermina Porfilio explicó, en dialogo con LU24, que el evento contará con la participación de cuatro equipos en total, y destacó la importancia de poder organizar una jornada de competencia en la ciudad.

“Van a venir chicas de San Cayetano, Necochea y Laprida. La entrada es libre y gratuita, así que están todos invitados a acercarse y acompañarnos”, señaló.

Porfilio comentó además cómo surgió su vínculo con el cestoball: “Yo no conocía el deporte. Una amiga me invitó a jugar y me encantó. Es un deporte hermoso, en equipo y muy femenino. Acá en Tres Arroyos no se le da mucho auge, por eso queremos difundirlo.”

El cestoball es un deporte sin contacto que combina técnica, precisión y trabajo en conjunto. Se juega con seis jugadoras por equipo, divididas en posiciones ofensivas, defensivas y armadoras. La pelota es más pesada que la de básquet y el aro no tiene red, lo que exige una gran puntería.

Actualmente, Tres Arroyos cuenta con un solo equipo femenino, que entrena todos los sábados de 10 a 12 en Anímate. “Hace dos años que estamos en ese espacio, y desde hace un año contamos con una profesora que viene desde Reta para entrenarnos”, contó Guillermina.

Por último, la organizadora agradeció especialmente a los responsables de Anímate Multiespacio, por brindar el lugar para el desarrollo del encuentro. “Nos ceden el espacio para que podamos tener, aunque sea, un torneo al año. Estamos muy agradecidas.”

El torneo promete una jornada de deporte, compañerismo y camaradería entre jugadoras de distintas localidades. La invitación está abierta para todo el público tresarroyense.

