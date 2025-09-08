Guillermo Devincenti: “Es un honor que te elijan tus vecinos”

8 septiembre, 2025 0

Tras las elecciones en San Cayetano, Guillermo Devincenti, actual responsable de Seguridad de la localidad y concejal electo por la lista encabezada por Alejandra Santos expresó su satisfacción por el resultado obtenido en las urnas en un breve dialogo radial con LU 24.

La lista oficialista alcanzó el 42% de los votos, seguida por Fuerza Patria con alrededor del 23,29%, La Libertad Avanza con un 18,94% y Unión y Libertad (un desprendimiento de LLA) en cuarto lugar, con 15,77%.

“Estamos muy contentos con la ratificación del apoyo a la gestión del intendente Gargaglione. Para mí, en lo personal, es un honor que me elijan mis vecinos, mis amigos y la gente del pueblo”, señaló Devincenti, quien participó por primera vez en una lista electoral tras 13 años de trabajo en el área de seguridad.

El funcionario subrayó el valor del trato cercano en comunidades chicas: “Acá el vecino te busca en tu casa, te llama, te encuentra, y es como tiene que ser. El plus de conocernos todos genera un compromiso doble”.

Devincenti también se refirió a la salud del intendente Miguel Gargaglione, a quien describió “en franca recuperación luego de una recaída”.

De cara a su futuro como concejal, anticipó que mantendrá la misma línea de trabajo dentro del oficialismo y hasta bromeó con una nueva vieja responsabilidad: la organización del tradicional torneo de pesca local.

“Hasta diciembre seguiré en mi función en Seguridad y luego comenzará una nueva etapa en el Concejo Deliberante. Siempre con el mismo compromiso con la gente”, concluyó.

