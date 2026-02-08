Guillermo Devincenti: “vengan a buscar revancha a San Cayetano”

El domingo 15 de febrero, en el Balneario San Cayetano, entre las 9:00 y las 17:00, se desarrollará el Concurso de Pesca A La Rubia de Mayor Peso.

Guillermo Devincenti, organizador del mismo, dialogó con LU 24 durante “Las 24” de la Corvina Negra y expresó: “quienes no saquen nada hoy, vengan a buscar revancha a San Cayetano”.

El valor de la inscripción se mantuvo igual que el concurso pasada, en 120 mil pesos, y los premios son de 25 millones para el ganador, 12 para el segundo, 6 para el tercero, un Toyota Yaris para quien se beneficie en el sorteo por entradas anticipadas y 15 premios más.

Devincenti dijo que “los que se van del concurso sin suerte, pueden ganar en la anticipada un Toyota Yaris. Seduce mucho tener 0km como premios y también sorteo. Incentiva a que se anoten a la anticipada”.

Sobre la expectativa con los inscriptos, comentó que “pegó bien en el inicio y el final de la convocatoria, estas últimas semanas hay mucha demanda desde varios lugares de la zona, Mar del Plata, Juárez, entre otras”.

Para cerrar, Devincenti se mostró feliz por sostener el concurso y aseguró que “se logró hacerlo crecer año a año, por eso la expectativa es grande”.

