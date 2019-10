Guillermo Martínez presentó “Los crímenes de Alicia” en la Feria del Libro de la Sarmiento

El multipremiado Guillermo Martínez participó hoy, por primera vez, de la Feria del Libro de la Sarmiento para presentar su último libro “Los crímenes de Alicia”, premio Nadal de literatura.

Previo al encuentro recordó que hace 45 años estuvo en Tres Arroyos cuando jugaba al ajedrez, a los 12 años, y viajó para un jugar un torneo. “Tengo los viajes en la memoria cuando hacia Buenos Aires Bahía Blanca y pasaba muy tarde a la noche por Tres Arroyos, así que tengo un recuerdo casi fantasmal de Tres Arroyos a esas horas de la madrugada”, también se acordó.

Por otro lado mencionó que está muy contento con su visita a la Biblioteca Sarmiento porque Mempo Giardinelli le había hablado de ella y le dijo que estaba muy impresionado con la biblioteca.

“Hay lectores que yo los llamo los imprescindibles que no solo han leído tu último libro, sino que han buscado los libros anteriores que conocen casi todo lo que uno ha escrito, esto siempre es una gran emoción encontrarme con esos lectores, un poco secretos, que conocen muy bien tu propia obra”, expresó.

Género policial

Guillermo Martinez se doctoró en Ciencias Matemáticas por la Universidad de Buenos Aires. Sin embargo, su gran pasión fue la literatura: “En mi juventud ni pensaba que iba a escribir una novela policial, no lo considero del todo interesante lo que hago, pero si me resulta interesante en el género policial la posibilidad de tocar temas de lógica matemática, de filosofía del lenguaje. Me parece que es un género que se presta muy bien para esa clase de discusiones cuasi filosóficas, sin que sean discusiones pesadas, de ensayísticas, la posibilidad de articular la relativa liviandad de que pueda tener el género en la variante de enigma con temas que son profundos, difíciles, me parece que hay una articulación interesante”.

Premio Nadal

En enero el escritor ganó el Premio Nadal de Novela 2019 por “Los crímenes de Alicia”, una obra donde la futura publicación de los diarios íntimos del escritor Lewis Carroll genera una serie de asesinatos y misterios.

“Realmente fue un honor inmenso y yo no tenía la dimensión de lo importante que es el premio en España, la noticia del premio Nadal apareció al día siguiente en tapa de todos los diarios de España. Además de ser el libro que inaugura la temporada literaria, fue muy importante para mí y de hecho la novela va por la 4° edición, todavía está en todas las librerías, mi nombre también se conoce mucho más en España a partir del premio Nadal, creo que fue algo maravilloso”, valoró.