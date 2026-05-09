Guillermo Rossotti y el nuevo reconocimiento para Finca Rumaroli (audio)

9 mayo, 2026 0

Finca Rumaroli recibió un nuevo premio por la calidad de su aceite de Oliva, en esta ocasión fueron reconocidos como la mejor de Argentina, durante el prestigioso certamen global de aceite realizado en Turquía.

Guillermo Rossotti referente del emprendimiento visitó los estudios de LU 24 y dijo “para nosotros es muy importante ganar estos concursos, fuimos calificados por expertos en el producto”.

“Esta es una señal del potencial que hay en nuestra zona y además venimos haciendo muy bien nuestro trabajo en la producción de Olivicultura, siendo el mejor aceite de Oliva de Argentina”.

“Anteriormente fuimos reconocidos en otros países y ciudades alrededor del mundo como Italia, Londres, Japón y Jerusalén”, contó. Luego detalló “en dichos concursos miden la calidad con un análisis fisicoquímico, luego evalúan el frutado, intensidad y equilibrio del Aceite con la nariz y boca”.

“Contamos con tres campos de producción la que se ubica en el partido de Tres Arroyos funciona hace 10 años como Finca Garbo, en Coronel Dorrego esta Finca Rumaroli”.

“El tercero y más nuevo, se encuentra en el kilómetro 611 pasando el cruce de Monte Hermoso rumbo a Bahía Blanca, dicha parcela es usada para producir, además buscamos plantar 60 mil plantas nuevas en este año y durante el 2027” enumeró.

“Al compararnos con los demás países podemos darnos cuenta de que estamos muy bien ubicados en el sector y seguimos creciendo mundialmente”, afirmó y resaltó “por delante tenemos planeado continuar invirtiendo en tecnología con el propósito de mejorar aún más la calidad del producto”.

“Comercialmente queremos incrementar nuestras ventas, por otro lado, hace 5 años en finca Garbo plantamos el primer viñedo de vino de Tres Arroyos con una gran variedad de gustos y sabores, los cuales empezamos a vender hace poco en nuestros locales, más adelante llegarán a los distintos comercios de la zona”, concluyó.

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