Guillermo Siro: “Queremos que el Banco Provincia nos ponga en agenda”

7 julio, 2023

La Confederación Económica de la Provincia de Buenos Aires – CEPBA – solicitó a las autoridades gubernamentales y del Banco Provincia que se incluyan modificaciones en los topes de la cuenta DNI para las panaderías, almacenes y autoservicios barriales, equiparándolos a los de las carnicerías, pollerías y pescaderías, elevando el monto hasta 4000 pesos.

Guillermo Siro, presidente de la entidad, indicó a LU 24 que el reclamo ya fue elevado, y que luego de haber vencido el plazo de siete días, se difundió un comunicado dirigido a los integrantes del Consejo Consultivo del Banco Provincia, “para que nos pongan en agenda” en las reuniones del organismo.

“Nosotros somos los principales aportantes en los sueldos del personal estatal, provincial o municipal y no estamos en agenda”, explicó.

“Nos hemos dado cuenta asimismo en la reunión que mantuvimos con representantes de las cámaras de supermercados, almaceneros que está cayendo la venta de artículos de higiene, como la lavandina; me parece que la gente tiene que higienizarse y comprar productos de calidad” agregó.

“El mayor motivo es que la ponderación de la carne en el índice de inflación es mucho más grande que el resto de los productos, entonces de esta manera se hace más bajo; me parece bárbaro son estrategias electorales y no lo discuto”, estimó.

“Estamos esperando una respuesta; les dimos siete días para que nos confirmen lo que piensan ellos y al no tener respuesta sacamos un comunicado de prensa y luego se los pasamos a los consejeros de los consejos consultivos del Banco Provincia para que se ponga en agenda. Lo que estamos pidiendo es que el tope se eleve a 4000 pesos, porque hay que entender que la mesa de los bonaerenses no es solamente proteínas”, insistió.

“Es mucho más fácil acordar con cinco monopolios que comercializan el 30 % y no con 30 o 40 mil, pero están representados por las organizaciones empresariales y nosotros nos fijamos por los intereses de nuestros asociados y no nos sirve un dólar que si les sirve a las grandes cadenas”, justificó.

“El Parque Industrial de Tres Arroyos, es un ícono para nosotros”

En el final de la entrevista, Siro se refirió al Parque Industrial de Tres Arroyos y dijo que “el modelo de Tres Arroyos con el Parque Industrial es el que nosotros estamos difundiendo en toda la Provincia; es el camino para que se genere mano de obra que se quede en la localidad, ya que lo que estamos sufriendo es la ida de los jóvenes de las localidades, por lo que es necesario retenerlos y poder generar valor agregado a la producción. Tres Arroyos es un ícono que estamos poniendo y difundiendo para todo el sur de la Provincia de Buenos Aires”.

