Guillermo Siro: “tenemos que construir una Provincia mirando al sur”

28 julio, 2023

El precandidato a senador provincial por la Sexta Sección Electoral del partido Principios y Valores, Guillermo Siro remarcó que “tenemos que empezar a construir una Provincia mirando al sur, tenemos que empezar a desarrollar productivamente al sur, donde tenemos puertos de agua profunda, donde tenemos producción agropecuaria, donde tenemos mano obra para capacitar y capacitada y donde tenemos energía”.

“Nosotros tenemos que trabajar sobre 20 cadenas de valor, tenemos que desarrollar parques industriales, tenemos que generar polos productivos, tenemos que trabajar hacia las ciudades intermedias, basta del conurbano que no se puede poner un tornillo más”, disparó Siro.

Añadió que “tenemos que pensar mirando, no solamente el conurbano donde están los votos, sino en el sur y en el interior de la provincia donde está la riqueza” porque “la única manera de distribuir riqueza, que se hace de abajo para arriba, es generándola porque no puedo distribuir lo que no genero”.

Además, agregó que en estas condiciones “no vamos a generar trabajo en origen para no tener pueblos fantasmas, sólo tenemos localidades en la provincia de Buenos Aires y en el país de menos de 10.000 habitantes que se están muriendo, porque los jóvenes, como no tienen trabajo, se vienen para el conurbano los grandes como no tienen trabajo se vienen para el conurbano y solamente queda la gente jubilada bueno y la gente jubilada hoy tiene un ingreso que no le alcanza ni para llegar al día 10 y por consiguiente, estamos con problemas serios por una falta de políticas públicas”

“Mientras tanto –añadió- acá lo que se hace, no es que nos endeudamos, porque es la más fácil, pedimos plata afuera y no promovemos el desarrollo de una estructura productiva”.

“En este país el que importa paga la mitad y paga mucho menos de lo que vale, pero el que exporta, el que trabaja, cobra la mitad de lo que trabaja” y entonces, de esta manera no vas a tener la construcción de una parte exportable, ni vamos a tener el desarrollo de inversiones para exportar” dijo Siro.

