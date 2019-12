Guillermo Torremare: “Es el Estado el que debe garantizar los derechos para todas las personas”

Recientemente asumido como copresidente de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, el doctor Guillermo Torremare compartió una amplia entrevista con LU 24. Reflexionó sobre el alcance del concepto de derecho humano, y aclaró que la APDH es una organización civil y sin fines de lucro que “siempre se posiciona frente al Estado, que es el que debe respetar siempre los derechos humanos, los de todas las personas, respetando además las normas y tratados que nosotros le exigimos que cumpla, y por eso solemos ser molestos para algunos gobiernos”.



“Desde que se fundó, en 1975 unos meses antes del golpe del 24 de marzo de 1976, la APDH –que veía venir una masiva violación a los derechos humanos en la Argentina- nucleó a personalidades de distintos ámbitos, como el radical Raúl Alfonsín, la socialista Alicia Moreau de Justo, el obispo Jaime de Nevares, obispos metodistas, y siempre se buscó, para evitar un liderazgo personal, que la presidencia fuera compartida por tres personas tratando de mostrar la diversidad que los derechos humanos implican, no todos de la misma edad, ni de la misma procedencia ni género. Hoy presidimos la Asamblea la militante feminista y profesora de Historia María Elena Naddeo, la politóloga Soledad Astudillo y yo, todos procedentes de diferentes tradiciones políticas, que pretendemos tener distintas miradas sobre los temas”, explicó.

“Cuando una persona es víctima de un delito, queremos que ese delito se investigue y se sancione, pero al mismo tiempo, que la persona que es acusada tenga derecho a defenderse y tenga un juicio justo, sin ser torturada en una comisaría. Los derechos son de todos, y es obligación del Estado respetarlos y garantizarlos. No se trata de querer hacer una audaz revolución social para que la sociedad sea igualitaria. Lo que reclamamos es el cumplimiento de las normas jurídicas elementales que hacen a la dignidad de las personas”, sostuvo Torremare.

El nuevo copresidente de la APDH nacional repasó luego la posición de la organización en particular, y del movimiento de derechos humanos en la Argentina en general, en relación con diversos temas como la interrupción legal del embarazo, los juicios de lesa humanidad, entre otros.

