Guisasola: Emocionante acto inaugural de iluminación en cancha de Progreso (video)

29 septiembre, 2025 48

El sábado, a las 19:30, y en medio de aplausos, se iluminó la cancha del Club Atlético y Recreativo Progreso de José A. Guisasola.

El proyecto se concretó gracias a un acuerdo con un equipo de Bahía Blanca que participó en la Liga de Coronel Dorrego.

Progreso ofreció su cancha en alquiler y, a cambio, pudo avanzar con las obras de cableado, mano de obra y torres, hasta completar la instalación de las luces.

En la jornada se disputaron dos encuentros: a primera hora, 17:15, se jugó un partido de reserva y luego de la inauguración, se disputó un encuentro con el SUTERYH de Monte Hermoso

