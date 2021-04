“Gula”, la nueva app del tresarroyense Adán Baliña se posiciona en el sur

1 abril, 2021

Una nueva aplicación móvil de delivery busca posicionarse en Cipolletti y competir en el mercado con otras empresas tales como Pedidos Ya o Toque. Se trata de “Gula”, la cual fue desarrollada por el tresarroyense Adan Baliña, creador de la billetera anti robo y de una app de movilidad compartida que llegó hasta Dubai.

Baliña comentó a LM Cipolletti, un medio regional neuquino, que algunas de las características más importantes de la app se centran en el seguimiento en tiempo real que podrán hacer los clientes de sus pedidos y el control total que tendrán los comercios adheridos de las órdenes y el proceso de despacho, como así también competitivas comisiones que rondan entre el 10 y el 15 por ciento.

A su vez, remarcó que “Gula” sólo funcionará en ciudades del interior con no más de 300 mil habilitantes como un intermediario tecnológico entre restaurantes y usuarios. Es decir que se encargará de facilitar la búsqueda de locales comerciales, realizar las compras con total fluidez desde la comodidad del hogar y seguir el pedido desde un celular o tablet, informando sobre su estado o posibles modificaciones en el camino.

En una primera instancia, el personal encargado de realizar el trabajo de delivery será el habilitado y seleccionado por el mismo comercio, aunque en un futuro el equipo del joven visionario proyecta tener su propia flota de repartidores. “Queremos digitalizar y darle el 100 por ciento del flujo de las órdenes a ellos”, detalló.

Por su parte, Baliña mencionó que la primera localidad de Río Negro a la que buscan llegar en el plazo de un mes es Cipolletti, para luego continuar con Viedma. Posteriormente, la idea del equipo también es expandirse a Neuquén capital. En el resto del país ya están listos para iniciar sus actividades en Tres Arroyos, ciudad de San Juan (San Juan), General Pico (La Pampa), General San Martín (Mendoza), entre otros.

“La idea es lanzar en un mes en Cipolletti y juntar alrededor de 15 o 20 comercios para la prueba inicial. Después evaluaremos incorporar farmacias y kioscos”, detalló. Con la app, los usuarios podrán hacer pedidos en los restaurantes que deseen y estén adheridos. Una vez que la orden sea confirmada, podrán seguir en todo momento el estado de la misma. En el caso de tener algún tipo de duda, será posible dialogar a través de un chat con el delivery y tendrá un servicio de notificación sobre cualquier tipo de modificación que pueda ocurrir en el camino.

En cuanto a los comercios adheridos, tendrán el 100 por ciento del control de la orden, ya que la aplicación sólo los conectará con los usuarios y les permitirá tener una interacción más dinámica. Todo el proceso estará a cargo del local, desde la preparación del pedido hasta su entrega.

¿Cómo surgió la app?

Baliña comentó que la idea de desarrollar la app surgió cuando se encontraba trabajando en San Francisco, Estados Unidos, y regresó por vacaciones a su ciudad natal, Tres Arroyos. “Venía de una vida facilitada por estas aplicaciones y un entorno muy tecnológico. Cuando llegué me encontré sin estas facilidades y con que las grandes empresas no tenían intenciones de expandirse hacia el interior. Por eso pensé que si están en grandes ciudades, por qué no puedan estar en las más pequeñas”, expresó el joven.

Desde ese momento comenzó a realizar un plan de negocios y bocetos con la idea de lanzar la herramienta a fines de 2020, pero la pandemia de Covid-19 dificultó el proceso. Sin embargo, este año ya terminó de desarrollarla y está siendo testeada de manera interna para que, una vez que se lance al mercado, lo haga sin errores.

La inversión del joven argentino para desarrollar la app fue de 3 bitcoins, que en su momento eran alrededor de 28 mil dólares, pero que hoy representan un total de 150 mil dólares. Además, armó su propio equipo en el exterior y todo el trabajo se llevó a cabo de manera remota.

Quienes estén interesados en adherirse a la app, pueden comunicarse al mail [email protected] o por WhatsApp al número 11 27451128.

