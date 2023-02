Barrionuevo: “Gracias a Dios se me dio”

12 febrero, 2023

Muy emocionado, el cascallarense Gustavo Barrionuevo, habló con LU 24 y dijo que “gracias a Dios se me dio, estoy muy agradecido, sabíamos desde ayer que sacar un pescado el domingo como estaba el mar hoy, iba a haber poca pesca y la única corvina que saqué, saqué la más grande”.

Pesqué toda la noche, y el pique se dio a las dos de la mañana más o menos, estábamos en el Pozo Julián, decidí cambiar la línea, y tiré, y automáticamente, a los cuatro minutos me picó y en la desesperación la perdí, y encaré otra vez, la saco, y el Polaco me ayuda, el tiró y cortó; habrán sido veinticinco minutos, media hora en las que en el lugar salieron doce o trece corvinas, o sea que fueron a comer ahí”.

La corvina era larga pero era flaca, lo que me dio cierta cosa, si me pierde cien gramos, perdía el concurso, tuve suerte que llegó el control rápido”.

“Hoy me tocó a mí, estoy muy contento, me ha costado mucho tiempo tener esto, muchísima dedicación, muchísimo tiempo invertido, y hoy gracias a Dios se me dio, yo trabajo en la Cooperativa de Cascallares, soy estibador ahí” dijo.

