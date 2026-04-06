Gustavo Campana y Jorge Elbaum a presentarán sus libros a 50 años del Golpe de estado

6 abril, 2026 28

El sábado 11 de Abril, en instalaciones del Centro Cultural La Estación, los escritores Gustavo Campana y Jorge Elbaum presentarán sus libros “Argentina Desaparecida” y “Fachosfera, geopolítica de la turbulencia”, evento organizado por el Movimiento Ciudadano La Patriada, y será a partir de las 19 horas, Ituzaingó 320.

En Argentina desaparecida, Gustavo Campana hace un recorrido por la historia de la dictadura más sangrienta de nuestra historia: sus orígenes y sus diferentes etapas. A su vez, recupera la lucha de las Madres de Plaza de Mayo y las agrupaciones de trabajadores por los Derechos Humanos que contribuyeron a hacer caer el Proceso.

En Fachósfera, geopolítica de la turbulencia, Elbaum plantea que el Capitalismo en todas sus formas ha demostrado la incapacidad para resolver tanto las condiciones materiales como existenciales de la gran mayoría de la Humanidad, el dios dinero y la supremacía manifiesta, corsaria y fascista debe dar paso a los más altos ideales de redención humana. De eso depende la supervivencia misma de la especie humana. Que estos textos sean una invitación para seguir dando batalla.

Volver