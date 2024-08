Gustavo Casciotti invita a analizar la realidad económica en el Banco Credicoop

23 agosto, 2024 0

El Contador Gustavo Casciotti brindará una charla este viernes a las 19:30, en la filial local del Banco Credicoop, bajo el título de “Semáforo Económico”, destinada a analizar la actualidad y el panorama que se presenta respecto a las últimas medidas adoptadas por el Gobierno y generar un debate sobre la coyuntura económica y financiera.

Casciotti describió las características de tan singular título, y sostuvo que “elegimos al semáforo como un claro indicador, ya que si hablamos del verde, “si hiciéramos hoy intento de visibilizar los éxitos de la economía, tendríamos que pensar en la curva decreciente de la inflación como la gran vedette y el excedente de dólares producto del intercambio comercial, pero vemos que hay una fuertísima retracción del consumo, por lo que si no tiene un rebote por el lado del consumo nosotros hablamos de una posible “paz de los cementerios” como ha sucedido ya en otras etapas de nuestra historia, porque si no se llega a cubrir la canasta alimentaria, como lo estamos viendo parecería que no es demasiado efectivo, los últimos números de pobreza e indigencia lo demuestran”.

“Si tomamos el superávit fiscal vemos que se vienen coincidiendo en dos pilares: la fuertísima licuación de los bienes de jubilados con una fuertísima retracción en el consumo, y estamos frente a un ajuste que se termina mordiendo la cola”, pronosticó.

“El amarillo es una luz intermedia que ofrece una cantidad de alertas tempranas porque cuando se propone acomodar una variable se desacomoda la otra por lo que parece que atiende los intereses de determinados mercados que no tienen que ver con la economía real, ya que quienes dan trabajo terminan siendo convidados de piedra”, afirmó.

“La charla tiene la intención de ofrecer una mirada profunda, critica y analítica de la realidad económica financiera y nos parece muy importante para nuestros socios y la comunidad en general que tengan un diagnóstico certero, respaldado por nuestro banco y por el Banco Central ya que el Credicoop se ubica puntero en sus informes en su nivel de aciertos, por lo que queremos tener un panorama más certero a futuro”, finalizó.

