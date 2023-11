Gustavo Moller: “en el plano local el apoyo se hizo efectivo”

20 noviembre, 2023

Gustavo Moller, concejal electo por la Libertad Avanza, habló este lunes por la mañana con LU 24 y se refirió a los comicios que se celebraron el domingo que determinaron que Javier Milei es el nuevo presidente de los argentinos, como así también sobre el panorama local que le depara en Tres Arroyos.

En este orden de situaciones, Moller comentó: “esperábamos un triunfo, pero no tan amplio, me sorprendió a mí, por lo menos en lo personal. En la provincia de Buenos Aires fue impresionante. Un presidente que se define como liberal libertario es único en la historia, creo que Javier Milei excede las fronteras de nuestro país y es un referente a nivel internacional.”

Además, y sobre el ámbito local, explicó: “en el plano local el apoyo también se hizo efectivo, trabajamos con algunos sectores de Juntos e imagino que vamos a seguir con el diálogo. Nuestra cuestión no es personalista, sino de la libertad para quién quiera profundizarse y trabajar con todas esas ideas”.

Por otro lado, y acerca de su función que se viene, dijo: “para mí es todo nuevo, nunca estuve como gestor de estas cuestiones. Hay que entender el movimiento de muchas cuestiones burocráticas, haremos el mejor esfuerzo posible y nuestro camino seguramente sea lo que es la batalla cultural.”

Y concluyó: “el manejo de los fondos es algo fundamental, nuestra definición de Estado es como una maquinaria de conquista y nuestro objetivo va a ser la observación de las cuentas públicas y el uso del dinero ciudadano y que las personas decidan en qué gastarlo, no a la fuerza”.

