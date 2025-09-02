Gustavo Oosterbaan, candidato de Somos Buenos Aires, visitó Claromecó

Este martes, el candidato de Somos Buenos Aires, Gustavo Oosterbaan, recorrió la localidad de Claromecó, donde mantuvo encuentros con vecinos y comerciantes del balneario.

Durante la jornada, se repartió la boleta de la lista y se compartieron charlas mano a mano, escuchando las inquietudes y problemáticas que atraviesan quienes viven y trabajan en la localidad.

Oosterbaan destacó la importancia de estar presentes, escuchar sus prioridades y propuestas para impulsar en el Concejo Deliberante: “Claromecó es un lugar estratégico y con enorme potencial, pero también con muchas necesidades que los vecinos nos transmiten día a día. Nuestra tarea es escuchar, y plantear los reclamos en el ámbito que corresponde, para transformar esas demandas en propuestas concretas”, expresó el candidato de Somos Buenos Aires.

En los encuentros, vecinos y comerciantes compartieron sus preocupaciones cotidianas y las dificultades que afronta la comunidad, valorando la posibilidad de expresarlas de manera directa.

La recorrida forma parte de la campaña que viene desarrollando Oosterbaan, con una agenda de cercanía que busca el diálogo directo con la comunidad en cada localidad del distrito.



