Gustavo Oosterbaan y Priscila Minnaard: “Somos Buenos Aires es una alternativa real para la región”

27 agosto, 2025 0

En el marco de la campaña rumbo a las elecciones generales del próximo 7 de septiembre, el primer candidato en la lista a concejal, Gustavo Oosterbaan, y la candidata a diputada provincial por la Sexta Sección, Priscila Minar, visitaron los estudios de LU 24 para dialogar sobre sus propuestas dentro del espacio Somos Buenos Aires.

Oosterbaan destacó el trabajo de cercanía con los vecinos: “Estamos recorriendo la ciudad, entregando la boleta y conversando sobre los logros alcanzados, pero también sobre las demandas que todavía tenemos pendientes. La gente valora ese contacto directo y sabe que el Concejo Deliberante es clave no solo para proponer proyectos, sino también para cumplir el rol de control de la gestión municipal”.

Por su parte, Minnaard, oriunda de Coronel Dorrego y con dos mandatos como concejal, remarcó la importancia de la representación regional: “Hace 25 años que un dorreguense no ocupa un lugar expectante en la Legislatura. No es un reconocimiento personal, sino al trabajo que el radicalismo viene realizando en el distrito desde hace más de dos décadas”.

En cuanto a los ejes de trabajo, la candidata señaló prioridades como la seguridad e higiene, el cuidado del medio ambiente, la recuperación de basurales a cielo abierto, el fortalecimiento de las pymes e industrias y la necesidad de inversión en infraestructura vial: “Las rutas son producción, educación y calidad de vida. No podemos seguir postergándolas”. También subrayó su compromiso con el apoyo a las instituciones intermedias, como sociedades de fomento y bomberos voluntarios.

Sobre el Frente Somos Buenos Aires, ambos coincidieron en que busca romper la polarización: “Necesitamos una alternativa que frene el péndulo político entre dos extremos. El radicalismo ha decidido ser protagonista en este nuevo espacio porque entendemos que la provincia necesita equilibrio”, expresó Minnaard.

Finalmente, los candidatos llamaron a la participación ciudadana. “Invitamos a los vecinos a acompañarnos, a darle pluralidad al Concejo y a fortalecer la democracia con una voz responsable y comprometida”, señaló Oosterbaan.

Volver