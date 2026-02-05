Gustavo Ribet: “La falta de agua estaba dañando los cultivos”

La lluvia de este jueves les da esperanza a los campos de la zona entre ellos a la Cooperativa Agraria de Tres Arroyos.

Desde LU 24 le consultamos al presidente de la entidad Gustavo Ribet aseguró que “se estaba haciendo esperar, no se si llovió en toda la zona, en nuestros campos nos dijeron que no fue mucho, pero ayuda para aliviar la ola de calor”.

“Una empresa como la nuestra que planta y cosecha a cielo abierto se expone a estos riesgos, la falta de agua complica la situación y creemos que hay cultivos dañados que no van a rendir como esperábamos”, contó.

“Desde que asumí como presidente nuestra idea siempre fue mejorar distintos aspectos entre ellos la distribución de insumos, el servicio de computación, entre otras cuestiones, y próximamente lanzaremos una aplicación para que los socios consulten sus operaciones a través de la misma”, aclaró.

“En esta época de estabilidad inflacionaria, todas las empresas debemos buscar una mayor eficiencia, para este año estamos con el proyecto de Barrow luego, luego con una empresa especializada trataremos de mejorar y reparar todas las plantas de la Cooperativa”, finalizó.

