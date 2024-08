Gustavo Sabatini inaugura su primera muestra “Treinta retratos melancólicos”

28 agosto, 2024

El dibujante e ilustrador Gustavo Sabatini inaugurará su primera muestra individual titulada “Treinta retratos melancólicos” el lunes 2 de septiembre, a las 19 horas, en la Biblioteca Vicente P. Cacuri.

De visita en LU 24, el también músico y productor contó que son 30 trabajos en pequeño formato realizados íntegramente en carbonilla al tiempo que agradeció el apoyo de su coequiper Agustina López Binaghi, quien hará un texto curatorial.

“Estos trabajos salieron en una semana y media. Hay procesos en los que estoy mucho tiempo con la música y no puedo abordar lo visual y viceversa, espero que no se la única muestra”, expresó el integrante de la reconocida banda Plan B.

“El dibujo y la pintura son mi primer amor, me considero dibujante antes que músico. Esto es salir de mis propios prejuicios, la primera valla que uno tiene que atravesar es la de uno mismo”, aseguró.

El artista, quien también coordina un Taller de Expresión Gráfica para niños, invitó a participar de la inauguración, con entrada gratuita, en las instalaciones de Hipólito Yrigoyen 165 e informó que la exposición se podrá visitar durante todo septiembre en el horario de la biblioteca.

Sobre la muestra

Gustavo nos sumerge en un mundo de claroscuros, donde las figuras misteriosas se entrelazan, creando espacios y nuevos mundos.

Luces y sombras, claridad y tinieblas, realidad amable y dramática… indaga sobre las personas, sus miradas, sus cuestionamientos y crea un estado de reposo aparente donde los personajes solitarios se disuelven en su propio tiempo, elástico y disuelto.

Sus obras describen la melancolía del momento y demuestran la habilidad del artista en la gestión de sombras para crear la ilusión de formas distorsionadas, duales. La realidad parece alterarse y tiempo y espacio entran en una dimensión mítica.

Todo esto gracias a la profunda capacidad de este artista de entender el acto fotográfico y una única y particular manera de capturar atmósferas intangibles que luego el trazo de su mano traduce al plano del dibujo para reafirmarla esta vez en el blanco y negro del grafito.

Bio

Gustavo Sabatini nació en la ciudad de Tres Arroyos, provincia de Buenos Aires, en agosto de 1980. Es dibujante, ilustrador, músico y productor.

De formación mayormente autodidacta, ha participado de cursos y talleres en diversas ciudades, siguiendo el trabajo de diferentes maestros y disciplinas. Lo que nutre su estilo en una infinidad de técnicas y estilos.

Participó en numerosas exposiciones colectivas, así como en talleres y seminarios de montaje, curaduría y producción artística. En 2022, participó del Taller de montaje y exposición de obra, a cargo de Graciela San Román en el Museo Mulazzi de Tres Arroyos. En 2023 se interesó por la curaduría y el montaje gracias a los seminarios dictados por Juan Bruto, organizados por la Fundación Williams.

Como ilustrador, colaboró en dos publicaciones independientes de autores locales en conjunto con Editorial Caravana. Además, es miembro activo del grupo de Artistas Visuales de Tres Arroyos (AVTA), donde participa en la creación de proyectos destinados a revitalizar el panorama cultural de la ciudad y sus alrededores y de la Asociación de Dibujantes de Argentina (ADA), donde contribuye a promover y apoyar la disciplina del dibujo y expresiones afines, así como a profundizar su propia práctica como trabajador de la cultura.

Desde hace siete años, imparte el “Taller de Expresión Gráfica” para niños en la Biblioteca Popular José Ingenieros.

A menudo utiliza el pseudónimo de Armenio Bonin.

