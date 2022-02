Gustavo Saint Martín, sobre el Fútbol de Segunda: “Se pierde el incentivo, salir segundo es lo mismo que salir último”

23 febrero, 2022 Leido: 193

El presidente de Recreativo Claromecó, Gustavo Saint Martín, se refirió al tema de la votación de los ascensos y descensos que se trató el día de ayer en la reunión en la Liga de Fútbol, desarrollada en la sede de calle Reconquista.



“Me parece una total injusticia, no entiendo la razón de porque cambiaron la forma de la competencia de los últimos años. Salvo con la pandemia, siempre eran dos ascensos con una promoción”, dijo y agregó que esta medida “les corta mucho el incentivo a los equipos de Segunda a participar. Un equipo se corta solo y los demás no juegan por nada, es injusto, Segunda tiene un solo voto, no tiene representatividad”.

“No habría que tener menoscabo hacia los equipos de Segunda, la gente va mucho, más que nada en las localidades. Es un baldazo de agua fría” consideró.

“Con esto se pierde incentivo, salir segundo es lo mismo que salir último”, subrayó.

Por último, el presidente confirmó que en los próximos días “nos vamos a juntar todos y tomar una decisión, porque esto nos afecta a todos. Con respecto a las inferiores, tenemos dos categorías con Javier Musa este año. En segunda trajimos refuerzos para que ayuden a los chicos, y tener más competitividad”.

