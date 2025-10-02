Gustavo Sastre: “Las constantes disputas entre Milei y el Kirchnerismo generan un malestar en nuestro país”.

2 octubre, 2025 0

El intendente de Puerto Madryn Gustavo Sastre en diálogo con LU 24 se refirió a la importante reunión llevada a cabo en la Localidad con diferentes Gobernadores del PJ, recibiendo a 6 Gobernadores y un exgobernador que no son tenidos en cuenta en las decisiones políticas actuales para el país.

El Funcionario dijo “tuvimos el honor de tener una reunión donde ellos pudieron ver las problemáticas que estamos atravesando, sin importar la bandera política todos a diario sufrimos lo mismo como Gobernantes”.

“Este espacio se decidió para intentar combatir la postura del Gobierno contra las provincias, desde mi espacio veo como Puerto Madryn tiene 7 obras licitadas que fueron abandonadas”, detalló.

“Nosotros entendemos que el Gobierno de Milei esta luchando contra lo sucedido en Gobiernos anteriores, pero eso no quiere decir que debe abandonar las obras publicas de los Municipios”.

“No solo nos pasó a nosotros sino también a las rutas que fueron dejadas de lado, los habitantes necesitamos gobernantes que dejen de mirar el pasado y se centren en un futuro mejor para la Argentina”, aseguró.

“Desde el momento que la ciudadanía te dio la oportunidad de gobernar debes empezar a conducir tu camino sin importar lo sucedido hoy en día lo más importante son las peleas de Kirchnerismo contra Milei y eso a mí como intendente no me importa, imagínate al ciudadano común”.

“Hay que empezar a trabajar cortando los impuestos, tasas y demás pagos que empobrecen a las personas, tenemos un país con todos los recursos para ser rico”, pidió.

“Las próximas elecciones son importantes para Argentina, aunque en la historia, nunca marcaron un rumbo diferente para nuestro país, luego las elecciones Presidenciales y Gubernamentales estas si generan un nuevo camino”.

“Las constantes peleas políticas son las que continúan agrandando la brecha, generando confrontaciones y discusiones en las familias, lo cual me parece que no deben seguir por que ya le generaron un malestar a la gente”, resaltó.

“Finalmente, recordó el nombre de su padre Abel Sastre impuesto en el estadio de Deportivo Madryn, mi papá estuvo como dirigente y presidente durante muchas décadas, actualmente mi hermano está al frente de la Institución, asimismo, estamos muy ansiosos deseando que en 10 días logremos el tan esperado ascenso del club a Primera División” .

Volver