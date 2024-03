Gustavo Tito Lemos: “La pelea que se viene es lo que siempre soñé”

8 marzo, 2024

Este viernes por la mañana y en conferencia de prensa, Pablo Garate, Gustavo Tito Lemos, Pedro Alem y Facundo Liébana presentaron la pelea que tendrá el púgil de nuestra ciudad el próximo 6 de abril en Las Vegas.

“Queremos que Tito sienta el respaldo de todos los tresarroyenses para salir hacia adelante. Todos tenemos la ilusión de que sea campeón del mundo, porque sería maravilloso. Reafirmamos nuestro apoyo para con él y ojalá todo esto le sirva para fortalecerse”, comentó el intendente Garate.

En tanto, Lemos, destacó: “Estamos dispuestos a ganar, nos estamos preparando para ir a hacer una gran pelea. Para hacer esta eliminatoria a Estados Unidos tenemos que llegar como se debe y me siento bien desde lo físico. Fueron dos semanas entrenando en Buenos Aires, y ahora acá en Tres Arroyos hicimos la parte física para continuar con la puesta a punto”.

Por su parte, y respecto a sus expectativas, Lemos dijo: “Es lo que siempre soñé y vengo esperando hace tiempo. Va a ser un rival duro, pero en lo posible vamos a tratar de cortarle las distancias y no dejarlo trabajar”

Finalmente, y al no ser favorito, Lemos concluyó: “Estoy súper tranquilo y concentrado en los entrenamientos, esperando que llegue el momento para demostrar, porque es algo que estoy esperando hace mucho tiempo”.

