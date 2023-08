Gustavo Uzcudun: “dieron vuelta todo”

Este fin de semana, Gustavo Uzcudun sufrió un robo en su vivienda y este lunes por la mañana, en diálogo con LU 24, comentó acerca de lo sucedido.

En este sentido, explicó: “el sábado alrededor de las 12:30 o 13 horas nos fuimos a Claromecó a visitar un matrimonio amigo y nos quedamos esa noche. Regresamos el domingo tipo 17:30 horas y nos sorprendió no ver el auto, pero a veces pensamos que era nuestro hijo, que también lo usa”.

Y agregó: “cuando empezamos a ingresar, vimos todo abierto y estaban todas las luces prendidas y ya ahí me di me que los amigos de lo ajeno nos habían visitado. Rompieron todo lo que más pudieron y dieron vuelta todo. Yo creo que han venido a buscar plata en efectivo, pero hace mucho tiempo que no usamos, porque por nuestros trabajos estamos bancarizados”.

Sobre los elementos sustraídos, detalló: “se han llevado una computadora notebook, regalos más que nada sentimentales de algo de oro o algo así. Se llevaron el auto y hace un rato recibí la información de que alrededor de la una de la mañana, la tomaron las cámaras de Energía pasando por ahí”.

Cabe destacar, que según comentó Uzcudun, al dar vuelta todo, los malvivientes encontraron la llave del auto que guardaba en un neceser. Y enfatizó: “tenemos siempre el tanque con combustible por cualquier cosa que pueda pasar, y también tuvieron la suerte de irse con el tanque lleno”.

