Gutiérrez recorrió Claromecó y le planteó propuestas a Lamberti

1 febrero, 2022 Leido: 262

Juan Gutiérrez, concejal del Frente de Todos, realizó ayer una recorrida por Claromecó para evaluar el desarrollo de la temporada y plantear propuestas.

En diálogo con LU 24, contó que se reunió con el director del Ente Descentralizado, Julián Lamberti, “para intercambiar opiniones” sobre lo que pudo observar. En este sentido, afirmó que “el murallón de la costa ha sido muy efectivo en lo que es la contención de la arena y hablamos sobre lo que se proyectaba para poder llegar a extenderlo”.

Asimismo, manifestó que “es un avance realmente lo que se ha trabajado en asfalto” y comentó que “después hablamos del acceso y de los problemas que se generan en el tráfico, que se ha incrementado muchísimo. Estuvimos viendo el tema de la señalización de las calles y la posibilidad de colocar semáforos en algunos cruces importantes de la localidad. Creemos que algunas cosas se pueden trabajar durante el año como para que en la temporada que viene estén mejor”.

También dijo que estuvo viendo el trabajo que se realiza en el Centro de Monitoreo y conversando sobre la posibilidad de instalar más cámaras.

“Es una temporada impresionante, no solo en Claromecó sino en todos los destinos turísticos del país”, resaltó.

Renuncia de Máximo Kirchner: “no me parece mal”

Por otra parte, sobre la renuncia de Máximo Kirchner a la presidencia del bloque de Todos en la Cámara de Diputados, Gutiérrez expresó que “hay opiniones divididas en el Frente de Todos. A nivel personal puedo decir que no la veo mal, seguramente él tiene alguna discrepancia con lo que ha sido este acuerdo inicial con el Fondo Monetario Internacional”.

“No me parece mal que plantee su posición, lo único que ha hecho es dar un paso al costado como presidente del bloque, uno entiende que ha decidido ser un diputado más del Frente de Todos y no tener esa responsabilidad de llevar adelante decisiones o posturas corporativas con las que en este momento no se siente representado”, concluyó.

Volver