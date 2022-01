Gutiérrez sostuvo su no acompañamiento al porcentaje de incremento en las tasas

3 enero, 2022 Leido: 337

Antes de la primera reunión del año de la Comisión de Hacienda, el médico y concejal Juan Gutiérrez, se mantuvo en sus manifestaciones de los últimos días en cuanto a que no iban a acompañar el porcentaje propuesto para el aumento en las tasas municipales, “Cuando se puso a consideración nuestra, en el bloque, el número que presumiblemente venía de un acuerdo, nosotros dijimos desde un primer momento que ese incremento en las tasas no nos gustaba y que no lo íbamos a acompañar. Nosotros tenemos un mandato de nuestros compañeros que vamos a cumplir, por lo que Facundo Elgart por La Cámpora y yo por Alternativa Justicialista, vamos a cumplir ese mandato y nos mantenemos con lo que manifestamos.

Nos vamos a reunir en la Comisión de hacienda, y debatiremos las propuestas que se presenten. La nuestra, que hemos presentado, es un incremento de un 23% en enero, del 8% en abril y del 7,5 % en julio, lo que da un acumulado de un 42%, consideramos que es un valor razonable, hay otras propuestas también de nuestro propio bloque que es algo más elevado al inicio pero finalmente estaríamos en el mismo porcentaje”.

Por otra parte también, el Concejal dijo que propondrán un cambio en cuanto a la base de metros cúbicos de servicios sanitarios, “actualmente el mínimo de consumo que se computa como básico es de 20 metros cúbicos de agua, lo que consideramos que para una familia tipo no se puede considerar como mínimo y lo que sucede es que es muy fácil pasar ese mínimo y los valores que se facturan no son los mismos, por lo que proponemos llevar de 20 a 40 metros cúbicos el consumo considerado como básico. Esto beneficiará a muchas familias”.

