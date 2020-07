Habilitarán varios hoteles a partir de mañana incluidos albergues transitorios

19 julio, 2020 Leido: 674

Desde mañana, varios hoteles de la ciudad volverán a recibir pasajeros. Son ellos Elegans de Avda. Rivadavia, La Catalana, New Hostel, Plaza y los albergues transitorios El Torreón y Luna Azul.

Sin dudas uno de los rubros más perjudicados por la pandemia es la actividad del turismo y dentro de ella la hotelería.

Ante esto en las últimas horas merced a la gestión del secretario de Desarrollo Económico, Ciencia y Tecnología Ing. Matías Fhurer, con aval del intendente Carlos Sánchez y el secretario de Prevención y Salud, Dr. Gabriel Guerra, se realizó una reunión con la Cámara Económica y el secretario General de UTHGRA (Unión de Trabajadores Hoteleros, Turismo y Gastronómicos de la República Argentina), Augusto De Benedetto y Humberto Salaberry, respectivamente.

Fhurer indicó que desde éste lunes 20 quedarán habilitados, en una primera etapa, un número de establecimientos hoteleros quienes acompañarán la medida con las estrictas medidas sanitarias vigentes.

567Quedará para una segunda etapa habilitar la totalidad de estos lugares. De esta manera se apunta a un sector de viajeros frecuentes enmarcados en las actividades esenciales con el consiguiente seguimiento desde las áreas de Seguridad y Salud del municipio.

Por otra parte, Fhurer hizo un llamado a la reflexión a aquellos titulares de lugares que ofrecen sus servicios de hospedaje sin habilitación alguna, quienes en forma inmediata deberán regularizar su situación y enmarcarse en lo que la ley indica.

Augusto De Benedetto: “mantenemos cada vez más alto el compromiso”

“Mantenemos cada vez más alto el compromiso con todos los sectores de la vida comercial de Tres Arrroyos”- sostuvo De Benedetto.

“Hoy, desde la Cámara Económica estamos muy satisfechos con esta decisión que ha tomado el secretario de desarrollo, ciencia y tecnología y el intendente municipal, una decisión política fuerte apoyar a este sector hotelero. Los hoteleros vienen cumpliendo 120 días de cierre y es uno de los sectores más golpeados”, expresó el dirigente de la CETA.

Esta iniciativa, sumada a la apertura responsable de los gastronómicos, los gimnasios, las peluquerías y al comercio hablan de una ciudad que quiere recuperar su economía en este contexto de pandemia.

“Actualmente, como distrito tenemos prácticamente el 98% de las actividades en funcionamiento, lo que habla muy bien de la gestión del intendente y del secretario, al acompañar realmente todos los pedidos de los gremios y de la Cámara Económica, para de alguna manera impulsar y reactivar la economía local”, reconoció el empresario y dirigente Augusto De Benedetto

Asimismo, instó a la comunidad y a los sectores comerciales “mucha responsabilidad del sector y mucha responsabilidad también de aquellas personas que van a utilizar la hotelería”.

“La idea es que se informe también en los retenes de acceso a nuestra ciudad, qué establecimientos se encuentran habilitados para su funcionamiento y con protocolo de COVID19” y concluyó: “Vamos por una hotelería responsable, siendo los habilitados para ello, puesto que sabemos que había una demanda y que la oferta era la de los departamentos que no están habilitados, que no pagan impuestos y que no permiten seguir la trazabilidad, ahora va a haber una hotelería responsable, que contribuye tanto al municipio como a la economía formal”.

Salaberry: “Estamos sumamente contentos”

“UTHGRA seccional Tres Arroyos, está muy satisfecha con todas las gestiones llevadas a cabo, por el éxito de ellas”, manifestó el dirigente Humberto Salaberry y explicó que “hace 15 días estuvimos lanzando la reapertura de restaurantes confiterías, bares y pizzerías y hoy justamente estamos con el anuncio de reapertura de los hoteles y residenciales. Es muy importante para nuestro sector, llevamos 4 meses prácticamente con la actividad parada, repercute muchísimo en nuestros afiliados en nuestra familia y por supuesto en los empresarios”.

De esta manera, Salaberry dejó claro que están “sumamente contentos de empezar esta etapa, es una etapa dura con mucho compromiso en la cual tenemos que colaborar todos y poner lo mejor de sí, los empresarios y los trabajadores la comunidad todos, hoy empezamos de vuelta la tarea, con muchas ganas y con mucha garra, hay que destacar justamente la atención y la colaboración de la municipalidad, en la persona del intendente municipal, del secretario de producción que pusieron lo mejor de sí para escucharnos, para arrancar, aguantar también todos los inconvenientes que han ido surgiendo”.

Por último pidió encarecidamente que todos colaboren, “esto es para bien de todos y que la actividad hotelera vuelva a ser lo que fue”.

