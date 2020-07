Habilitarán prácticas de los deportes colectivos: la Liga definirá si permite fútbol oficial

7 julio, 2020 Leido: 702

Los deportes colectivos podrán retomar las prácticas en el distrito de Tres Arroyos. La decisión está tomada y será anunciada por las autoridades municipales este miércoles, muy probablemente en conferencia de prensa que se desarrollaría en horas del mediodía.



De esta manera, estarán habilitadas para volver a los entrenamientos disciplinas como básquet, fútbol, rugby, voley, hockey sobre césped y hockey sobre patines, entre otras.

Para que retorne la acción en el fútbol oficial, todo dependerá de la decisión que adopte la Liga Regional Tresarroyense, teniendo en cuenta las medidas que defina la AFA.

Las fuentes consultadas por LU 24 remarcaron que todo será sin competencia –de existir habrá penalizaciones- y que se deberá cumplir con los estrictos protocolos.

“La Liga no tiene ninguna injerencia en relación a los clubes si quieren entrenar”



Mariano Pérez, presidente de Huracán, dio su punto de vista respecto a la posición que podría tomar la Liga Regional de Fútbol de Tres Arroyos sobre la vuelta a los entrenamientos . “Mañana habrá una reunión con la Asociación de Básquet, donde se autorizará la vuelta a los entrenamientos. Luego con los clubes de Hockey sobre Césped y por último con los que practican Hockey sobre patines”, dijo el presidente del Globo en primer término, al tiempo que agregó que “desde la Municipalidad se comunicaron con la Liga de Fútbol y le manifestaron que respecto a lo que comunicó AFA no concurrirá al encuentro. Ante esa situación nos hemos reunido varios clubes para presentar una nota entre los que estamos deseando volver a los entrenamientos”.

“Por lo que hemos conversado no va a haber problema tomando ciertos protocolos y será solamente para entrenar”, dijo Pérez, manifestando además que “nosotros creemos que la decisión que tomó el Consejo Federal por ahí no debería ser aplicable a ciudades como la nuestra que no hay competencia a otros niveles más allá de la Liga local”

“Cada club depende de la liga para competencias oficiales. La Liga no tiene ninguna injerencia en relación a los clubes si quieren entrenar”, sentenció.

