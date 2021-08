Habilitarían a la Municipalidad de Tres Arroyos a compactar 400 motos y 15 autos que están secuestrados (video)

13 agosto, 2021 Leido: 402

Una resolución de la Justicia Municipal de Faltas podría habilitar a la Municipalidad de Tres Arroyos a compactar unas 400 motocicletas y 15 automotores que se encuentran secuestradas en dependencias municipales.

Luego de que se haya labrado una infracción que implica el secuestro de un automotor o un motovehículo, y el infractor no abona la multa correspondiente, el rodado queda a disposición del Juzgado Municipal de Faltas. Dicho organismo, entonces, podría notificar a los deudores en forma particular y por edictos, y, en uso de sus facultades, en caso de no obtener respuestas, podría tomar la decisión de proceder a la destrucción y compactado.

En caso de que los organismos públicos deban destruir los vehículos, el resultado de la venta de ese descarte se deberá destinar a instituciones de bien público, por lo que esos fondos no ingresarán a las arcas municipales.

Volver