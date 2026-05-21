Habilitaron el tránsito liviano en Ruta 228 en el tramo Energía – Necochea

21 mayo, 2026 324

Desde el Municipio de San Cayetano, a través de la Coordinación de Seguridad, informaron que Vialidad Nacional habilitó el tránsito liviano en la Ruta 228, con un desvío provisorio en el kilómetro 53.

Recordamos que el tramo Energía Necochea se encontraba cortado para la circulación total vehicular, luego de la ciclogénesis que afectó esta parte de la ruta.

Se deja en claro que es sólo para automóviles, aún el tránsito pesado deberá esperar el avance de las obras que se están realizando.

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