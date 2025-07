“Hablemos de avena” este sábado en el Museo Mulazzi

Este sábado se realizará, en el Museo Mulazzi, una jornada en torno a la producción de avena, un cultivo importante en el desarrollo productivo de la zona.

En conferencia de prensa, la directora de la Chacra Experimental Integrada de Barrow, Natalia Carrasco, junto al Intendente Pablo Garate, presentaron el evento, organizado de manera conjunta por la institución, la comuna y el laboratorio Andrómaco.

Carrasco explicó que la avena “es muy característica de nuestra región, y queremos dar a conocer toda la cadena que tenemos, a través de una invitación mas bien familiar, para que escuchen a especialistas en genética, que hablarán sobre la avena libre de gluten; habrá sorteos y también demostraciones para cocinar con avena.

“La misma se desarrollará desde las 14:00 a las 18:00, con entrada libre y gratuita, habrá una dermatóloga que nos explicará las ventajas de la aplicación de avena para el cuidado de la piel de niños con dermatitis, para poder sacarnos estas dudas”, sostuvo.

“Hablaremos también de la agricultura regenerativa que hace al cuidado y a las producciones sustentables; la invitación es para las empresas, hay tres que son arrolladoras nuestras, locales : Cerealcoop, Aven 3 y Agroindustrias Tres Arroyos, y la presencia del laboratorio Andrómaco para su línea Aveno””, relató.

A su turno el intendente Pablo Garate invitó “a toda la comunidad; es para mostrar la avena, que tiene una producción muy importante en Tres Arroyos, y también mostrar la articulación que el INTA tiene con la investigación privada como es el caso del laboratorio Andrómaco y con la Municipalidad. Esto es importante para la comunidad, ya que es una charla abierta para todos, y también mostrar el valor agregado a la producción, que nosotros tenemos la suerte de poder tenerlo, tenemos una cadena que va en ambos sentidos, para el sector agropecuario y para el lado de la industria, por lo que es importante mostrarlo”.

Sobre la situación por la que atraviesa el INTA, el intendente dijo que “el gobierno nacional toma decisiones, sobre organismos o experiencias estatales que tienen experiencia, eficacia y que sirven, por eso el otro día estaban los intendentes de Tres Arroyos, San Cayetano y Chaves, por lo que el aporte al sector agropecuario y a la comunidad de Tres Arroyos es importante por lo que hemos venido rechazando cualquier cuestión que tenga que ver con ajuste; también van contra el Garrahan, que es un hospital que tiene que ver mucho con la atención de los chicos del interior del país, pero me parece que el Gobierno va en un sentido equivocado; por ahí uno entiende que había cosas que hacer pero no de esa manera”.

Natalia Carrasco, en tanto sostuvo: “estamos a la espera de ver cómo se cristaliza el DNU, pero continuaremos trabajando con el compromiso que tenemos con el sector productivo, con el agro, esto queremos que no cambie, ya que necesita ciencia tecnología en un momento que hay ser competitivos para poder colocar en el mundo cada una de las materias primas, de las producciones, por lo que seguiremos en ese camino, visibilizando en caso de ser necesario si las medidas no acompañan esto que es la razón de ser del INTA por lo que continuamos con estas actividades, como es esta jornada familiar, que es para que se comprenda que tenemos la única avena genética libre de gluten, y que aprecie las ventajas de poder hacer comidas con avena”.

