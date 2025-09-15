Hablemos de suicidio

15 septiembre, 2025 0

El 10 de septiembre, de todos los años desde el 2003, se declara a nivel mundial el Día de prevención del suicidio. Cómo profesional de Salud Mental, no podía pasar por alto esta fecha y poder poner a disposición algunos puntos para reflexionar.

Muchos tienen la creencia errónea de que hablar de esta problemática, fomenta la motivación a que personas que han pensado en quitarse la vida, lo hagan. Lejos de esta suposición, hablar de esta problemática ayuda a prevenirla.

Esta problemática es multicausal, es decir que son muchos factores los que aumentan el riesgo de conducta suicida, entre ellos podemos mencionar: factores psicológicos y psiquiátricos; factores sociales y familiares; factores ambientales y situacionales; factores biológicos y genéticos.

Lo que es muy importante destacar es que no siempre está asociado a una problemática de salud mental previa, por ejemplo, depresión.

La mayoría de las personas dan aviso previo de sus intenciones, a un amigo, a un familiar, a un docente, a un vecino. De ahí surge la importancia que tenemos como comunidad y la gran premisa de que el suicidio se puede prevenir.

Algunas recomendaciones para poder darnos cuenta de que algún conocido está pasando por un difícil momento son:

-Estar atentos a los cambios en el comportamiento, como por ej. cambios de humor, aislamiento.

-Ofrecer una escucha activa, acompañar, escuchar sin juzgar y motivar a la persona a que pueda buscar ayuda. No solo es escuchar, sino poder hacer algo con eso que estoy escuchando.

-Es importante preguntar directamente a la persona si está pensando en hacerse daño. Esto despeja dudas, y no motiva a la acción, ponerlo en palabras hacer que repensemos nuestros actos. Aquellas personas que no se harían daño a sí mismas, no lo harían por más que preguntemos.

-Si soy familiar o tengo acceso a su hogar o lugares que frecuenta, tener en cuenta que no tenga acceso a medios que puedan servir para cometer la acción.

Existe una línea directa para llamar y hablar con un profesional de Salud mental formado en la problemática que es 08002225462.

A nivel municipal frente a cualquier situación de emergencia comunicarse al 147. Si sospechamos que alguna persona está pasando un mal momento y necesita ayuda profesional, acercarse a plantear la situación a cualquier centro de salud, hospital, salitas, escuelas. Ese es el primer paso para prevenir, y es necesario el compromiso de todos.

Segmento “Mente Abierta”. Lic. Anahí Peetoom. Mp n°40268.

